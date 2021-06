Salnés Click, el centro comercial virtual más grande de Galicia, al alcance de tu mano

Más de 2.000 productos, servicios y experiencias están al alcance de tu mano en el que es ya el centro comercial virtual más grande de Galicia; “Salnés Click”, que suma más de 350 empresas de la comarca que ofrecen un amplio catálogo de ofertas y que pueden comprarse desde cualquier lugar con tan solo un click.



Gastronomía, comercios y servicios o experiencias para disfrutar y conocer más la comarca de O Salnés se reúnen en este escaparate online puesto en marcha por la Mancomunidade de O Salnés para apoyar al comercio de proximidad que con esta nueva herramienta podrán hacer sus ventas a través de internet, o simplemente mostrar su productos al cliente que puede recogerlos en la propia tienda.



Así, en una misma página web, se puede comprar ropa, alimentación, artesanía, productos para mascotas, herramientas y electrodomésticos, joyería, artículos para el hogar e incluso libros. Pero eso no es todo, esta nueva plataforma de comercio electrónico destaca por dar un giro a la manera que conocemos para reservar en un local de hostelería y elegir la comida. “Salnés Click” innova y en vez que mostrar una lista al uso de restaurantes, se puede buscar directamente el plato que se desea degustar y se mostrará que locales tienen disponible este plato. También hay un apartado para la contratación de servicios, desde una agencia de viajes, a reformas, peluquerías o incluso servicios sanitarios.



Y como no, las experiencias. En “Salnés Click” también hay espacio para la oferta turística de la comarca, que no es poca, por lo que también se podrán contratar rutas, visitas guiadas, actividades de turismo activo y otras múltiples opciones de ocio en la Ría de Arousa. Todo ello a un click, desde un teléfono o un ordenador, todos los días del año y las 24 horas del día.



Una revolución virtual que hace más atractivo, si cabe, el destino de O Salnés. Una manera de reactivar el comercio local y la hostelería acercándola todavía más a los vecinos de la comarca y a los visitantes.