Llegó la hora de la verdad. El momento cumbre de una larga temporada. Arosa y Somozas se juegan el ascenso esta tarde en A Lomba a partir de las 17 horas (TVG2) ante poco más de 700 aficionados, el máximo permitido. En juego está acompañar a Arenteiro y Bergantiños a la nueva categoría 2ª RFEF. El Arosa está ante su gran oportunidad. Juega en casa y le vuelve a valer el empate al final de la prórroga, como ocurrió en la semifinal ante el Estradense. Enfrente estará un Somozas también con jugadores experimentados y de calidad, liderado por la leyenda del Racing de Ferrol Pablo Rey.



Rafa Sáez explica que los jugadores se han recuperado bien del esfuerzo realizado el sábado en inferioridad numérica. Róber, lesionado, y el sancionado Javi Otero son las bajas. Completan la lista de 19 convocados los juveniles Miguel y Álex. “La semana ha sido buena”, explica el entrenador pontevedrés, plenamente confiado en las opciones de ascender esta tarde.



“Hay que jugar con corazón y con cabeza”, sostiene Rafa Sáez, que ayer dirigió la última sesión de la semana, después de visionar el vídeo informe del rival y realizar los test de antígenos, los últimos de esta larga y difícil temporada. “Contra el Estradense se destacó mucho la garra, el coraje y la implicación del equipo, pero para mí lo más importante fue la cabeza, como el equipo no cayó en la desesperación ni el enfado. No se frustró y siguió peleando, por eso la clave fue la cabeza”. Para el partido de hoy, que Sáez considera “tan emocional” también incide en la importancia de “tener la cabeza fría y manejar las emociones”, coincidiendo con el técnico del Somozas David Pérez, que habla de manejar la presión y lograr fluidez en el juego como clave del partido.



Después de diez meses de trabajo prácticamente diario con los jugadores, la radiografía que realiza Rafa Sáez antes de la final invita al optimismo. “Al equipo lo veo bien, muy equilibrado. Superamos el otro día una prueba de fuego que nos puso en la disyuntiva de ver si teníamos capacidad o no para soportar situaciones difíciles y el equipo demostró que está capacitado y preparado, estamos con mucha confianza en nuestras propias fuerzas”.





OPCIONES



Ganar al final de los 90 minutos o el empate tras prórroga darían el ascenso al Arosa





Acerca del Somozas, Sáez reconoce que “viene en una buena dinámica”. No en vano el equipo de Ferrolterra ganó tres de sus últimos cuatro encuentros. Superó en casa al Alondras, cayó en A Lomba 3-1 después de un período de confinamiento y viene de ganar la semana pasada al Choco en casa por 1-0 y al Polvorín en el Anxo Carro por 0-1. El Somozas cuenta con futbolistas experimentados, como los ex del Racing Garrido, Marcos Álvarez o el mecionado Pablo Rey, que junto a Luis Nuño lleva 26 de los 46 goles que anotó el equipo en lo que va de temporada. “No hay secretos entre los equipos en cuanto a características de los jugadores a estas alturas, otra cosa distinta son las tácticas, los dibujos, los sistemas y las actitudes de juego. Todos sabemos que el Somozas vive mucho de la presencia de Pablo Rey, no solo en el balón parado, sino también en acciones de disparo en juego desde la frontal y de las transiciones que pasan por sus botas y hace jugar a los compañeros”. Rafa Sáez también destaca del rival “el buen estado de forma de Marcos Álvarez, que es un estilete en banda derecha” y la capacidad goleadora de Luis Nuño. “El Somozas tiene muchas cosas que hablan bien de ese equipo, es que en caso contrario no se entendería que estuviese en esta final. Del rival nos preocupa todo el equipo”.



Revisionado el partido ante el Estradense, el Arosa tiene motivos para ser optimista y confiar en su juego. “En la primera parte hicimos 14 acometidas en área rival y 4 remates a portería. Y en la segunda parte salimos a por la victoria y tuvimos la mejor ocasión. El equipo estaba bien, centrado y con orden. Esa es la línea a seguir, esperando incluso que podamos estar mejor porque la semana pasada veníamos de un parón de varias semanas”.



Rafa Sáez no tiene ninguna duda de que la afición volverá a ser clave para llevar en volandas a los jugadores. “La afición del Arosa cuando tiene que estar al lado del equipo sabe hacerlo mejor que ninguna. El otro día se demostró que fue el factor necesario para salvar una situación límite. Eso solo lo puede hacer la afición del Arosa, lo que hizo de aupar a los jugadores de la manera que lo hizo y sobre todo saber sufrir en gran medida para recoger el premio final”, comenta Rafa Sáez, consciente de que “la afición es el número 12, pero la afición es de 10”.



La comunión entre equipo y afición, clave en esta cita con la propia historia del Arosa.