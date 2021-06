El Arosa redondea la faena y regresa al lugar que merece

AROSA SC 2 - 0 UD SOMOZAS





Arosa sc: Álex Cobo, Javi Fontán (Campillo, min. 85), Piay, Ross, Cotilla, Sidibé, Pedro García, Mon (Pablo Pillado, min. 85), Julio Rey (Adrián Gómez), Kilian (Jorge Fajardo, min. 64) y Pedro Beda (Joel Sanabria, min. 78).

UD Somozas: Marcos Souto, Toni (Bruno Bellas, min. 70), Pacheco, Garrido, Cabarcos, Leira (Dani, min. 70), Novoa, Marcos Álvarez, Pablo Rey, Luis Chacón y Luis Nuño (Iago Blanco, min. 64).

goles: 1-0 Javi Fontán (min. 7); 2-0 Kilian (min. 25).

árbitro: Figueiredo Comesaña (Vigo). Mostró amarilla a Fajardo por los locales y a Pacheco, Leira y Nuño por los visitantes.













Veintiocho años después el Arosa está de vuelta en el lugar que le corresponde. En una tarde lluviosa de junio cumplió ayer el objetivo marcado esta temporada, el ascenso a Segunda RFEF tras ganar la final del play-off al Somozas por 2-0. No fue una tarde plácida, pero casi. Nada que ver con la sufrida semifinal ante el Estradense. El equipo de Rafa Sáez fue fiel a si mismo. Sólido y solidario en defensa y letal en ataque. El de ayer fue el decimotercer partido seguido seguido sin perder en A Lomba, donde el apoyo del público fue un espectáculo. La comunión entre equipo y afición fue clave. Ambos demostraron ser de otra categoría y por ello la disfrutarán la próxima temporada.



La final, el trigésimo partido oficial de un curso largo, complicado y marcado por la incertidumbre de la covid, se le puso de cara al Arosa con el tempranero gol de Javi Fontán a los siete minutos. Ya había tenido el 1-0 Pedro Beda antes en un mano a mano con Souto, que repelió su remate, tras un error de Garrido. En la primera acción por banda del Arosa en el partido hizo diana. Un jugadón de Fontán, que se internó hasta la cocina y puso el balón para el centro chut raso de Cotilla que el propio Fontán en área pequeña desvió al fondo de la red.

CELEBRACIÓN

Rafa Sáez fue manteado y Manolo Abalo no se libró de pasar por la ducha





El canterano celebró el gol a lo grande. Su padre formaba parte del ya penúltimo ascenso del Arosa a Segunda B en el año 1993. Ahora ambos compartirán éxito, si bien Javi hijo podrá presumir de haber marcado en el partido del ascenso.



El comienzo fue inmejorable para el equipo y para una afición entregada a la causa. El 1-0 obligó más si cabe al Somozas, que se fue a campo contrario con bastantes jugadores en todo momento. Dio un par de avisos, por medio del veterano y talentoso Pablo Rey y de Chacón, pero Álex Cobo fue un muro. El Arosa fue muy solidario sin balón y cuando cercó el área rival generó mucho peligro. A los 25 minutos logró el 2-0. Mon armó un potente disparo desde la frontal que repelió Souto y Kilian, muy atento, marcó en área pequeña en el rechace. Lo cierto es que Kilian y Beda se lanzaron como depredadores al balón repelido por el guardameta, con los defensas más pasivos. Un buen ejemplo de la determinación y convicción con la que afrontó la final el Arosa. Era su día, su partido y su ascenso.





El 2-0 fue un espaldarazo para el equipo de Rafa Sáez, que estuvo cerca de hacer el tercero en una acción de Julio Rey en área, con ruleta incluida para deleite del respetable



En el último cuarto de hora de la primera parte el Somozas encerró al Arosa en su campo, pero no fue capaz de generar ocasiones. Salvo una falta lanzada por Pablo Rey que repelió la barrera y devolvió el aliento al público, y un centro al área bien solventado por Piay.



La segunda parte empezó con la misma tónica, con el Somozas buscando su gol, pero topándose con muchas dificultades para superar tanto en lo colectivo como en los duelos individuales al Arosa, que ya fue capaz de tener más el balón y desplegarse en campo contrario.













Superada la hora de partido ambos técnicos movieron pieza sin cambiar sus dibujos, al dar entrada a Fajardo y Iago Blanco. Nada más entrar Fajardo rondó el 3-0 al finalizar un jugadón local, con taconazo incluido de Mon, pero el remate del vilagarciano entrando en área se perdió demasiado cruzado.



El tiempo empezó a jugar en contra de los visitantes, incapaces de desordenar y meter mano a un Arosa serio y concentrado en defensa. El técnico visitante lo intentó con un doble cambio en el minuto 70, refrescando el ataque y el mediocampo y retrasando a Marcos Álvarez al lateral. El Somozas tuvo su gran ocasión para acortar distancias en una acción individual de Chacón por la izquierda, pero su remate centrado lo despejó Cobo, infranqueable. El equipo de Ferrolterra mejoró con el doble cambio y empezó a tener más llegadas, por lo que Rafa Sáez reactivó a su equipo con dos cambios a falta de un cuarto de hora.



No flaqueó el Arosa en los últimos minutos, con la línea defensiva de cuatro y Sidibé por delante siempre atentos. Y con Álex Cobo muy seguro de nuevo, que sacó con el pie un remate de Luis Chacón. El meta catalán dejó su portería a cero al igual que en las semifinales. Incluso a la contra estuvo cerca de hacer el tercero en el 88 por medio de Adrián Gómez.



Con el pitido final del árbitro en el minuto 93 se desató la euforia de jugadores y técnicos. Ni un diluvio detuvo la celebración por todo lo alto. Es el premio a diez meses de trabajo, ilusión y convicción de la plantilla, el cuerpo técnico de Rafa Saéz y la directiva que encabeza Manolo Abalo. Todos ellos no faltaron a su cita con la historia del club y pasan a formar parte de la misma.



La celebración empezó sobre el terreno de juego, con homenaje de los jugadores la “Afición Arlequinada” ubicada en Preferencia. Después recogieron la placa de la Federación y posaron con el cartel de nuevo equipo de 2ª RFEF. Hubo manteo a Rafa Sáez, el capitán se pasó por el palco a saludar a las autoridades y la locura se desató en el vestuario. Manolo Abalo o el directivo Chicho Fernández o el vicepresidente Rodri Lojo no se libraron de pasar por la ducha. La fiesta después se trasladó a las calles, con paseo en tren incluido. Vilagarcía amanece hoy e inicia el verano como cuidad de Segunda RFEF. Está de enhorabuena.