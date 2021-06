Ross: “En este equipo estamos motivados al cien por cien”

El central Ross pudo jugar la final por el ascenso gracias a que Competición hizo justicia al retirarle la tarjeta que motivó su expulsión en la final. “Ese día estaba fastidiado y si llegáramos a perder me me sentiría responsable, pero me la quitaron y pude vivir esto que es increíble”. Sobre el partido apuntó que “la primera parte fue espectacular” y que el objetivo de la segunda mitad era “no conceder ocasiones al contrario”. Y para ello incide en que “en este equipo todos estamos motivados al cien por cien, entre quien entre”.