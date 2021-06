Condenan a 27 meses de prisión a “Lito”, que esquiva el fraude por el IRPF

La Audiencia de Pontevedra ha condenado a dos años y tres meses de cárcel al empresario Ángel Martínez Pérez “Lito”, considerado como el ‘rey de las orquestas’ en Galicia tras haber defraudado al fisco más de 320.000 euros en el IVA de 2011 y 2012.





Las magistradas de la sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra le consideran autor de dos delitos de defraudación tributaria, aunque reducen ostensiblemente la pena de prisión que solicitaba la Fiscalía ante las dilaciones indebidas en todo su proceso judicial. El fiscal solicitaba inicialmente 14 años de prisión para el empresario que, además de la pena de cárcel, ha sido condenado al pago de una multa de 340.000 euros.





No podrá tampoco obtener subvenciones o ayudas públicas ni disfrutar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante seis años.





La Audiencia también ha condenado a la empresa que presidía “Lito”, como autora de dos delitos de defraudación tributaria, al pago de una multa de 340.000 euros y a las mismas limitaciones para obtener subvenciones o incentivos fiscales.





El empresario y Representaciones Lito deberán además indemnizar a la Agencia Tributaria con los 326.374 euros que defraudaron en el IVA de 2011 y 2012, cuando la compañía que representaba las principales orquestas gallegas tuvo unos ingresos de más de 2,5 millones.





En condiciones de ser juzgado

A pesar de que el abogado del empresario alegó que éste no se encontraba en condiciones de afrontar un proceso penal, el tribunal concluye que su derecho de defensa no se vio alterado. y que sus capacidades estaban “aminoradas” pero no “limitadas”.





La Audiencia absuelve a “Lito” de del fraude fiscal relativo al impuesto de la Renta, al anular los registros realizados por los funcionarios de la Agencia Tributaria en las oficinas de la empresa, ya que no estaban autorizados por el juzgado a llevarse la documentación relativa al impuesto del IRPF, sino tan solo del IVA.