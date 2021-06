El Concello ya encargó las señales para prohibir el paso de camiones en Víctor Pita

El Concello ya encargó las señales para prohibir el paso del tráfico pesado por Víctor Pita. Así lo anunció ayer la edil de Urbanismo, Paola María Mochales, tras el paseo en bici que el alcalde y varios miembros del gobierno dieron para inaugurar el paseo a Canelas.





Las señales prohibiendo el tráfico pesado no se podrán poner, sin embargo, en otras zonas demandadas, como Rosalía de Castro, ya que es titularidad de la Xunta. En este sentido, el alcalde, Alberto Varela, recordó que existe un acuerdo plenario de hace ya dos mandatos para reclamar a la administración autonómica un informe sobre esta medida, sin que Ravella obtuviera ningún tipo de respuesta al respecto.





En cuanto al paseo a Canelas, cuyas obras finalizaron recientemente, el alcalde señaló la transformación de lo que era, dijo, “unha zona degradada, totalmente de paso”. Así lo demuestra, dijo Varela, “a cantidade de bicis” que se pueden ver en el lugar.





El regidor incidió en que tras la actuación también se dejó de “darlle as costas ao mar”, así como mejorar la seguridad viaria. En este sentido, recordó a los conductores la obligación de ir a no más de 30 kilómetros por hora en casco urbano. “Esta actuación cumpre cos obxectivos do goberno municipal e coa Axenda 2030, coa mellora da eficiencia enerxética mediante o cambio de luminarias por outras máis eficientes”, dijo Varela, que también incidió en el cumplimiento “da débeda histórica con Vilaxoán” por parte del actual ejecutivo. En este sentido, el regidor señaló que se invirtieron ya más de 2,7 millones y anunció el inicio inmediato de obras como la del Centro Sociocultura, la Rúa Sobrán o el saneamiento en O Freixo.