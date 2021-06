MI acusa al gobierno de actitud “ocultista” por vaciar los plenos y obviar la petición de otra sesión

Meaño Independiente (MI) emitió ayer un comunicado muy crítico con el grupo municipal de gobierno. Acusan al alcalde, Carlos Viéiez, de negarse “a falar” y de “evitar calquera tipo de debate” sobre “asuntos importantes”. Así, censura que en el Pleno ordinario de mayo, “o único punto da parte resolutiva da orde do día, é dicir , o único tema a tratar e votar era aprobar ou non a acta do Pleno anterior”. “Este grupo ten claro que existen asuntos abondo para abordar polos intereses de Meaño e non comprende cal é o propósito de Carlos Viéitez con esta actitude pouco dialogante e mesmo posiblemente ocultista” sobre asuntos de interés local, valoran.





También critican que, como una “mostra da súa falta de talante e o seu carácter de impoñer o seu criterio por enriba de todo”, lamentan que el propio regidor optase por leer las preguntas del grupo opositor, en lugar de darles directamente la palabra: MI lo acusa de “omitir” partes de la redacción “en múltiples ocasións”.





Pleno extraordinario

Por todo ello, los independientes presentaron una petición de Pleno extraordinario, para intentar debatir puntos como un estudio de viabilidad para el auditorio, retirada de amianto de edificios públicos, inventario municipal, reconocimiento de la deuda a las trabajadoras del SAF, bonificaciones de tasas, así como obras de humanización y seguridad.





La petición fue a mediados de junio y en MI se muestran ahora “sorprendidos que a piques de rematar o prazo para contestar a solicitude non teñamos resposta algunha ao respecto”.