Broken Peach, Soraya, Tanxugueiras y Gisela sonarán en el Carneiro ao Espeto

Moraña ya lo tiene todo listo para la 52 edición de su Festa do Carneiro ao Espeto. Tras la edición reducida del año pasado la situación epidemiológica permite este verano apostar por un programa más potente en el que no faltan la música, las actividades culturales y la gastronomía. El alcalde de la localidad, José Cela, y la edila de Cultura, Norma Caldas, presentaron el grueso de un programa que arranca el sábado día 10 y que tiene su colofón el domingo 25 de julio.





Como ocurría en las ediciones pre pandemia vuelven los conciertos en directo y este año Moraña apuesta por el grupo vigués Broken Peach (para la jornada del viernes 23 a las diez de la noche); Gisela Concert Kids a las siete de la tarde del día 24 y esa misma jornada Soraya a partir de las once de la noche. As Tanxugueiras son las encargadas de cerrar el programa el domingo 25 a partir de las 20:30 horas.





En todo caso no solo de música vive el Carneiro y eso bien lo saben los habituales de esta fiesta de Interese Turístico Gallego. Las limitaciones de aforo y las medidas anti covid obligan a la organización a no celebrar la gran comida multitudinaria de la Carballeira. Así pues el reparto de lotes se hará como el año pasado, con un dispositivo muy controlado para todo aquel que reserve pueda recogerlo. La reserva de los lotes ya puede hacerse y los interesados tienen de plazo hasta el día 19. El lote completo suficiente para 20 comensales tiene un coste de 300 euros, mientras que el que está pensado para 10 personas vale 150. La inscripción se formaliza con el ingreso bancario de la cantidad establecida. El alcalde morañés vaticinó que “calculamos que se cociñarán arredor de 50 carneiros, unha cifra semellante á do ano pasado”.





“Espétalle un pincho”

Uno de los principales atractivos del programa es la feria de tapas con el carneiro como ingrediente principal en la que participan cinco establecimientos de la localidad. A Adega; Casa Marcial; Café Bar O Congo; Vi Sports y Asador O Xavique conforman la propuesta de “Espétalle un pincho”, que será el sábado día 10 en la Carballeira de Santa Lucía. Además ese mismo día a las 19 horas el cocinero Miguel Mosteiro ofrecerá una sesión showcooking con degustación para 30 personas. Para participar es necesaria la inscripción previa.





La programación se completa con actividades varias con monólogos, sesiones de teatro, cultura urbana para los jóvenes o la “Ruta dos Artistas” el día 17 en la Carballeira de Santa Lucía. También habrá exposiciones o incluso juegos multiaventura o una noche dedicada a los videojuegos para los más pequeños.