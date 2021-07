Lionel Messi está en el paro

Ya estamos en julio y algunos de los futbolistas que no han firmado la renovación con su club para, suponemos, presionar en busca de mejores condiciones están en el paro. Y no es que tengan la necesidad de ir mañana a apuntarse al SEPE, pero la jugada tiene su punto de riesgo. Pongamos por caso a Messi: si se lesiona uno de estos días con su selección, el Barcelona no solo no se haría cargo de su tratamiento sino que estaría en la posición de poder, por ejemplo, renovarle a la baja. Y una patada mal dada o un choque fortuito pueden ocurrir en cualquier momento... Qué atrevido, el amigo Leo.