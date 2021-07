Ribeira adjudica por 75.283 euros el suministro del material para renovar las pasarelas de Coroso

En menos de un mes desde que el pasado 3 de junio en que salió a licitación el suministro de madera y tornillos para la renovación integral de la pasarela de Coroso ya hay una propuesta de la mesa de contratación del Concello de Ribeira para que se pueda adjudicar ese contrato. La empresa que tiene todas las papeletas de hacerse con el mismo entre las tres que concurrieron a este proceso, si es que en un plazo de una semana desde la notificación de dicha adjudicación presenta la documentación que se indica en el pliego de cláusulas administrativas particulares, es Comercial Mallo Area S.L., con sede en la capital barbanzana,. Esta compañía presentó una oferta económica de 75.283 euros, lo que supuso una rebaja de casi el 5% sobre el precio inicial por el que salió a concurso, cuyo importe ascendía a 79.219 euros, convirtiéndose en la que obtuvo mejor clasificación.





De hecho, según pudo saber este periódico, la mesa de contratación no lo tuvo demasiado complicado para quedarse con la propuesta presentada por Comercial Mallo Area S.L., ya no sólo por que el único criterio para ello era el de la oferta más baja. Una de las otras dos empresas licitadoras, que tiene su sede en Santiago de Compostela, presentó una oferta económica por valor de 93.102 euros, motivo por el que fue excluida de la licitación, pues ese importe excede el presupuesto base anteriormente indicado. La otra empresa licitadora, que tiene su sede en Palmeira, también fue excluida del proceso debido a que la oferta económica que presentó, por importe de 4.661 euros, sólo hacía referencia a los tornillos y no a la madera, “non presentando, polo tanto, oferta pola totalidade do contrato”. Comercial Mallo Area S.L. deberá mantener su oferta, y en caso de que no lo haga, pasaría al siguiente licitador, pero al no haberto, quedaría desierto.





De acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas, se contempla el suministro de 2.400 tablas y 552 tablones, todas ellas de madera de pino del país, 485 postes redondos con acabado en punta y un total de 30.300 tornillos de acero inoxidable de dos tamaños diferentes. Desde el Ejecutivo informaron que la intención que se persigue es renovar la pasarela existente entre el final del paseo de Coroso, junto el río, y el aparcamiento del camping y que, reconocen, que se encuentra “bastante deteriorada ao estar ao final da súa vida útil”, además de mejorar su accesibilidad y que para facilitar el tránsito de viandantes se ensanchará hasta los dos metros y medio. La renovación de la pasarela la acometerán el taller de empleo Tahume VI.