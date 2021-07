Vilaxoán se lanza con cepillos y mangueras a “dignificar” su lavadero

Llevaban meses advirtiendo de que el estado del lavadero no era el adecuado para un lugar como Vilaxoán y ayer, ni cortos ni perezosos, se armaron con cepillos y mangueras para limpiar lo que consideran “un patrimonio de todos”. Los vilaxoaneses acudieron ayer a la primera edición de la Festa do Río, un nombre con la sorna que caracteriza a los vecinos de la localidad que contó con un gran tinte reivindicativo. Enfundados en botas de goma los vecinos se lanzaron a la limpieza de un lavadero que lleva meses con el agua estancada. “Isto non pode seguir así”, reclaman los vecinos.



Y es que este elemento patrimonial es, desde hace unos meses, “sede” de la Plataforma vecinal “Esperta Vilaxoán”, que ha sido la que ha promovido la peculiar reivindicación de ayer por la tarde. Desde la entidad entienden que las constantes reclamaciones que han puesto al gobierno local de Vilagarcía para que adecente este entorno han caído en saco roto y que, por lo tanto, no tienen más remedio que limpiar el río y dejarlo “digno”. Los vecinos señalan que desde que empezaron las obras de la guardería algo pasó con el manantial que no llega agua en gran cantidad al pilón, lo que provoca el estancamiento y consiguiente hedor.