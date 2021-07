Las torpezas

n el último debate parlamentario, Casado legitimó el golpe de estado de Franco contra la II República. Lo dijo a conciencia leyendo un escrito diciendo lo siguiente: “La guerra civil fue un enfrentamiento entre los querían la democracia sin ley, y los que querían ley sin democracia”. Este fenómeno olvida que la II república fue pionera en leyes muy avanzadas adelantándose en restaurar la democracia antes que los demás estados de Europa después de la segunda guerra mundial. No puede haber verdaderas leyes si no son pactadas. Mientras que el dictador no hace ley, impone su capricho. Solo son leyes las que salen del pueblo por costumbres y pactos. Los golpistas provocaron un enfrentamiento entre hermanos contra su voluntad.



Los poderes fácticos españoles vendieron a España al fascismo y nazismo pidiéndole apoyo para dar el golpe y mantener sus privilegios. A Franco no se le puede atribuir honestidad, ni moral ni ética, ni disciplina militar por haber jurado en falso defender la constitución republicana con su sangre. Mintió, engañó, traicionó a la patria y a sus compañeros generales que se sublevaron con la excusa de poner orden y restaurar la monarquía tal como le pidieron al terminar la guerra los generales Aranda, Kindelan, Tella, Varela, Galarza, Solchaga, Ponte entre otros. Pero Franco se los cargó acabando con su carrera. Por eso murió en la cama reprimiendo a todo dios porque creía que el poder le venía de dios.



Pero la derecha no se da desprendido de los genes ideológicos del franquismo, a diferencia de Alemania e Italia, que hicieron borrón y cuenta nueva. Por eso aquí tuvimos muchos golpes de estado pero el más sonado fue el 23/f que los golpistas quisieron legitimar por causa del terrorismo y el orden público, que gracias al Estado de Derecho y la democracia resistió el invite. Lo mismo pudo ser con la II república si los golpistas no acabaran con ella.



Casado va contra los indultos legales, olvidando que su maestro Aznar indultó a 15 terroristas de Terra Lliure, y acercó a 466 terroristas de ETA al País Vasco tal como informó en su Twitter Consuelo Ordóñez, hermana del asesinado por terroristas, Gregorio Ordóñez, ambos militantes del PP. Casado se burla de la Memoria Histórica pero las víctimas de la república aún siguen en las cunetas. Pero tiene memoria para poner la dictadura por encima de la democracia con leyes y libertad de elección y de opinión.



La actitud de Casado contra Sánchez le está haciendo bueno. Porque pasa de presentar alternativas, como no armar líos por España y por Europa.