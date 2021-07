El Arosa refuerza el ataque con Luismi, procedente del Alondras

El Arosa continúa perfilando su plantilla para afrontar con garantías su estreno en la nueva categoría de Segunda Federación con el fichaje del delantero Luismi, jugador de 29 años procedente del Alondras, donde militó las dos últimas temporadas a las órdenes de Jorge Otero.



El director deportivo de la entidad, Rafa Sáez, destacó la calidad del futbolista y reconoció que lo seguía desde hace tiempo hasta tal punto que había intentado ficharlo para el Arosa en temporadas anteriores pero la operación no se pudo consumar hasta ahora.



Luismi, que cuenta con amplia experiencia tanto en Galicia (Ourense, Pontevedra, Areas y Alondras) como fuera de ella (Avilés y Cacereño) y uno de los motivos por los que se decantó por fichar por el Arosa este año se debe a que se trata de un club “que tiene grandeza” y no solo eso, sino que también cuenta con “muy buenas referencias” de futbolistas que pasaron por la entidad y, además, que Jorge Otero sea el entrenador “es un plus” porque “tengo buena relación con él y porque durante el tiempo que ha estado en Cangas hizo muy buen trabajo”.



El nuevo jugador arlequinado explica que su posición ideal no es la de delantero centro puro, aunque se puede adaptar a ella, ya que “me gusta estar un poco más retrasado con espacio. Creo que de segundo delantero doy más mi nivel óptimo”.



Sobre los objetivos que se plantea con el Arosa prefiere ser prudente. “En una categoría de nueva creación en la que descienden cinco de los 18 equipos que conforman la liga, el objetivo tiene que ser la permanencia. No creo que ningún otro equipo se plantee otra cosa”.



Por su parte, Rafa Sáez, que se centra en la renovación del grueso de la plantilla que consiguió el ascenso, subraya que después de haber dado cinco bajas espera cubrirlas con otras tantas incorporaciones e incluso una sexta si las cuentas del club lo permiten.



En lo que se refiere a los carnés de socio, la directiva confía en que puedan estar disponibles a partir de la próxima semana, mientras trabaja en ajustar el presupuesto.