Ya no hay plástico para reciclar

Con esto de la nueva conciencia ecológica que nos ha inundado a todos, cada vez que hacemos la compra buscamos esos envases reciclados. Uno de los que más apostó por esto de la reutilización fue el del agua envasada. No hay marca que no presuma de que sus botellas provienen de plástico reciclado. Sin embargo esto puede cambiar en breve, ya que, a pesar de la cantidad de envases de plástico que utilizamos, resulta que no lo hay reciclado. Para cumplir con la normativa europea, son necesarias 54.000 toneladas de PET reciclado, y, en este momento, el mercado español solo puede producir 35.000 toneladas.