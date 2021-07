El Ziralla Primero gana la Congalsa en la clase Regata

La flota de la X Regata Congalsa pudo cumplir su objetivo, circunnavegar la Isla de Sálvora gracias a unas excelentes condiciones de mar y viento, con una componente que mantuvo su eje en el 280, es decir, un noroeste previsto en la meteorología de este sábado y que inyecto en todo momento entre 8 y 10 nudos de intensidad.





Para que estas condiciones se diesen hubo que esperar tan sólo media hora en el agua tras la salida programada, que era a las 14.00h. Con la boya de desmarque fondeada a menos de media milla, en dirección hacia la Playa de Coroso, la flota, con el spinnaker desplegado, puso proa a la punta sur de Sálvora, para acometerla por su costado de estribor, con un recorrido elegido por el Comité que fue el Numeral 5: Salida, Boya de Desmarque, Islote de Airo por Estrbor, Piedra Pegar, Sinal do Castro por Estribor, Illote Cabeceiro por Estribor, Isla de Sálvora por Estribor, Boya Posición Sálvora por Estribor (42º 29.72 – 009º 01.85 W), Pedras do Sargo por Estribor, Sinal do Castro por Babor, Isla de Rúa por Babor y Llegada, trazando una distancia aproximada de 16 millas, poco más de 25 km. Los Crucero/ Regata y los Crucero no tuvieron que realizar el paso por Rúa.





De esta manera, el Ziralla Primero, de Ramón Barreiro, se hizo con la X edición de la Regata Congalsa en su categoría de Regata. El barco del Ro Yacht Club lideró su División de principio a fin. Le siguió en el podio el Chispetrén, de Jesús Iglesias, del Club Náutico Arousa Norte, cerrando el cajón el Moucho, de Daniel Ayaso, del Club Náutico Deportivo de Riveira, en el puesto bronce.





En la clase Crucero/Regata ganó el Orión, de Alberto Pérez, del Monte Real Club de Yates de Bayona. Segundo fue el Camping Ría de Arousa, de José Manuel Pombar, del Ro Yacht Club, siendo tercero el A Píllara, de Iago Ben Otero, del Náutico de Riveira.





Por último, en la clase Crucero se llevó la Regata Congalsa el Piko Norte, de José Manuel Castro, del Club Náutico de Boiro. La segunda plaza fue para el Arosa VI, de José Luís Torres Colomer, presidente y anfitrión del Club de Riveira. Y tercero el Orlando, de Gerardo Sánchez-Brunete, del Club Náutico Arousa Norte.





La entrega de premios se celebró a las siete de la tarde en el Salón Noble del Club Náutico Deportivo de Riveira, anfitrión de la cita velística, y que contó con la presencia de José Luís Torres Colomer, presidente de la entidad de Riveira, acompañado del Director de Recursos Humanos de Congalsa, Juan Carlos Rama; la Directora de Relaciones Externas, Isabel Cañas; Luís Simarro, en representación del Director General de la empresa patrocinadora; Ramón Doval, Tercer Teniente de Alcalde del Concello de Riveira; el concejal de Seguridad, Víctor Reiriz; el tesorero del Club, Justo Arevalillo; el Directivo, José Díaz; y la presidente de la Asociación de Amas de Casa de Riveira, Puri Cores.