Los líderes del procés seguirán en la calle

Del mismo modo que parece un sinsentido indultar a un condenado que no solo no se ha rehabilitado sino que proclama que reincidirá en cuanto se le presente a ocasión, no tiene fundamento judicial suspender ese indulto y devolver al condenado a prisión sin saber si la medida de gracia es definitiva. O sea, que los líderes del procés no van a tener que esperar en la cárcel por el resultado del recurso que se ha presentado contra sus respectivos indultos. No vaya a ser que se confirmen los perdones y aún tengamos que indemnizarlos por haberlos tenido presos. FOTO: Jordi Cuixart celebra su triunfo | efe