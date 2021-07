Los voluntarios regresan a As Sinas con la ambición de retirar plásticos en más playas

El Albergue de As Sinas (Vilanova) acoge un año más un campo de voluntariado que se centrará en la recuperación medioambiental, centrada en la retirada de plásticos de las playas. De hecho, este año prevé la realización de más acciones y la llegada a más arenales. En la actividad, organizada por la Xunta, participan nueve jóvenes de entre 18 y 30 años y cuatro monitores. Su directora, Fany Vázquez, explica que además de las limpiezas, realizarán alguna actividad de ocio y que hasta el próximo día 23 van a actuar en las playas de As Sinas, Braña, Fuciño de Porco y las inmediaciones del puerto deportivo, entre otras. De hecho, tienen prevista una en O Terrón bajo la coordinación de LimpOcean, una empresa especializada en la retirada de basura para su conversión en productos como pulseras, bolsas, ceniceros, etc. Esta intervención está abierta a la participación del público en general y todas serán reportadas en el perfil de las redes sociales del campo de voluntariado, “Salvemos o mar: plásticos cero”.



El teniente de alcalde Javier Tourís visitó ayer a los jóvenes y agradeció su labor porque la “recuperación medioambiental é moi importante”. El Concello colabora con este programa con las dietas para alimentación.