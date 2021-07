La Xunta estudiará si es viable ampliar la guardería de Rons ante la escasez de plazas

El Concello de O Grove ha logrado el compromiso de la Xunta de estudiar la ampliación de la guardería de Rons como solución a la insuficiencia de plazas que ya se nota este año y que se puede agravar en el futuro ante el “lixeiro” repunte de la natalidad y el reciente cierre del colegio de las monjas. De hecho, la localidad se queda con el centro público como única opción y este año el número de niños en lista de espera es bastante superior al habitual, con 30 en reserva. Con todo, la posible solución no llegaría hasta el año próximo porque además los terrenos están afectados por Costas..



Esquerda Unida ya puso el foco en el problema con una moción plenaria y ayer mismo, la concejala de Educación, Pilar Galiñanes, y el alcalde, Jose Cacabelos, mantuvieron una reunión telemática con el gerente del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, para abordarlo porque la escuela infantil forma parte de la red de la Galiña Azul. Según el regidor, se comprometió a que el equipo técnico estudie la posibilidad de ampliar el centro de Rons, pues descartan construir un nuevo centro, como propuso algún grupo. Con esto podrían aumentar las aulas y en consecuencia la oferta de plazas. No quiso “aventurar nada” porque, para empezar, está en terrenos afectados por Costas, aunque se comprometió a gestionar los permisos necesarios y recordó que hace años que demandan la desafectación. No obstante, señaló que si finalmente es viable, en 2022 valorarían cómo proceder a su financiación. Así que no parece posible que la solución llegue para el próximo septiembre.



Cacabelos explicó que la reunión fue solicitada por la propia concejala a la vista de que para el próximo curso hay 30 niños en lista de espera y que se trata de un importante servicio para la conciliación laboral y familiar pues, cabe recordar, que es para menores de 0 a 3 años sin escolarización obligatoria. Una cifra que “non se vía dende hai tempo porque o habitual era 10 ou como moito 20 persoas en lista de agarda”, añadió. Esto, sumado al cierre de la guardería de las monjas que “cubría unha parte” y al “lixeiro” incremento de la natalidad, hacen prever un “posible” incremento de la demanda también para los en próximos años.