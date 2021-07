Siete hoteles de O Grove logran el sello Ecostars por su compromiso hacia un turismo sostenible

El certificado Ecostars ya reconoce la sostenibilidad de siete hoteles de O Grove. En solo 15 días el 25 % de los hoteles del municipio ya obtuvieron sus certificados y se espera que en las próximas semanas la logren otros ocho hoteles más, con lo que se alcanzaría en torno al 50 % de la planta operativa del concello.



Los hoteles que ya cuentan con rating Ecostars son el Louxo A Toxa, Bosque Mar, Spa Atlántico, Montemar, Villa Juanita, Isolino y el Puente de La Toja, y, de ellos, los que alcanzaron mayor valoración fueron el Montemar y el Spa Atlántico.



Entre las principales conclusiones obtenidas por la organización destaca el hecho de que O Grove está alcanzando resultados por encima de la media estimada de España, es decir, que según José Luis Santos, “se confirma que la hotelería de O Grove es más sostenible que la media. Algunos tienen instaladas placas solares, lo que los hace más eficientes y redunda de forma muy clara en sus facturas, ya que sus consumos llegan a reducirse en más de un 50 %” .









O Grove, pionero en España





Así, desde la organización consideran que este proyecto piloto llevado a cabo en O Grove ha sido un éxito, ya que, además, “la emisión de certificados está siendo más rápida de lo esperado, debido a su sencillez, aportando únicamente los datos de consumo de energía, agua y ocupación del año previo”.



“Ha sido un éxito rotundo empezar con O Grove. El interés de la planta hotelera ha sido muy alto, y para siempre quedarán como los primeros hoteles sostenibles certificados con Ecostars. Han sabido aprovechar esta oportunidad única” afirmó al respecto José Luis Santos, socio de Ecostrars, quien avanza que próximamente se anunciarán nuevas ciudades que serán valoradas por Ecostars, entre ellas una capital de una Comunidad Autónoma.



Se estima que este certificado les ayude a atraer turistas este mismo verano, y ya desde las próximas semanas los hoteles dispondrán de un distintivo Ecostars en su puerta, su recepción y su página web. “Aunque 1 Ecostars es la valoración más baja, tener 1 Ecostars inicialmente es infinitamente mejor que no tener ninguna. Desde ya, el viajero mirará más quien tiene y quien no tiene Ecostars, que el hecho de que tengan más o menos valoración. Es un primer paso que demuestra un compromiso con el turismo sostenible”, indica Santos. Además, durante este piloto se les entregará a los hoteles un Código QR que los viajeros podrán escanear para acceder a un breve cuestionario que les permitirá opinar sobre cómo les influye el hecho de tener Ecostars.



Los hoteles de O Grove no sólo son ya pioneros en cuanto a sostenibilidad, sino que una vez acabe la temporada turística, por ser los primeros, Ecostars les ofrecerá auditorías gratuitas para hacer su planta aún más sostenible. Las mejoras en materia de sostenibilidad, además de favorecer la reducción de gastos, mejorarán sus opciones a la hora de solicitar los fondos Next Generation y las distintas ayudas para facilitar la transición ecológica.



“Invitamos a todos los hoteles a que se sumen y así eviten quedarse atrás y perder la ventaja que supone el hecho de que este piloto se lleve a cabo en O Grove: auditorías gratuitas, ayuda en la extracción de los datos y, sobre todo, visibilidad desde el primer minuto”. Como el propio alcalde, José Cacabelos, reconoció durante la presentación del proyecto, “es una oportunidad única para el turismo del municipio”.