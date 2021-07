¿Vendrá una sexta ola de coronavirus?

Hubo un tiempo en el que las UCI de los hospitales gallegos estuvieron a punto de quedarse sin pacientes de coronavirus. Hace apenas unas semanas. Y, desde ese momento, coincidiendo con las vacaciones de verano y el final de la obligatoriedad de llevar mascarilla, los positivos no han dejado de crecer hasta situarse en nuestra comunidad por encima de los once mil casos. Esta es la prueba evidente de que estamos ante una nueva ola del virus que nos pilla, además, en el momento en el que el Gobierno de Sánchez parecía dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de conseguir recuperar el sector turístico. La rebaja de las restricciones a los visitantes desde Reino Unido ha provocado que las reservas desde ese país hayan crecido un 400%. Una buena noticia para unos pero que se puede convertir en nefasta para el país, que afronta la llegada de turistas sin control de uno de los países en los que más disparada está la pandemia. La vacunación avanza, pero todavía estamos lejos de esa inmunidad de rebaño que nos garantice cierta tranquilidad. Las perspectivas, desde luego, no son nada halagüeñas.