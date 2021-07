Vecinos de Sobradelo denuncian el estado de Canelas, con olores putrefactos y plaga de insectos

Olores putrefactos, acumulación de algas y plaga de insectos. Este es el estado que los vecinos de la asociación Outeiro de Sobradelo denuncian que existe en la playa de Canelas. El colectivo explica que estos días debido a las altas temperaturas se está produciendo la descomposición de las algas y ello provoca olores en toda la zona. Entienden los vecinos que en el arenal -el primero que hay en el trayecto de Víctor Pita hacia Vilaxoán- no se está realizando la limpieza adecuada. Sospechan los afectados que el principal problema es que no es posible bajar la maquinaria pesada por la rampa de acceso que fue modificada a raíz de las obras del paseo.El problema de acumulación de algas no es solo exclusivo de Sobradelo, dado que los vecinos de Vilaxoán denunciaban hace unas semanas la acumulación de este tipo de flora en la zona del paseo hacia O Rial, con malos olores incluidos Los vecinos de Sobradelo tienen previsto reunirse hoy a las 11 de la mañana con miembros del gobierno local para trasladarles no solo la preocupación sobre el estado de la playa, sino también el malestar sobre otros asuntos tales como la seguridad vial y la toponimia, así como obras relacionadas con el saneamiento. En su plan está hablar de la ampliación de la depuradora cuyo proyecto ha superado hace unos días el trámite medioambiental.