Denunciado en A Pobra un boirense por conducir un vehículo pese a no haber obtenido nunca el carné

La Policía Local de A Pobra denunció y citó para un juicio rápido, que está previsto que tenga lugar esta mañana en la sede judicial de Ribeira, a un vecino de Boiro, cuya identidad responde a las iniciales F.S.M., de 48 años, por la supuesta comisión de un delito recogido en el artículo 384 del Código Penal, consistente en conducir un vehículo a motor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción. Los hechos que se le atribuyen tuvieron lugar en torno a medianoche de ayer durante la realización de un control o dispositivo de seguridad ciudadana y de tráfico, de media hora de duración aproximada, que montó la patrulla de agentes municipales con la colaboración de la Guardia Civil boirense.





Las fuerzas de seguridad le dieron el alto e interceptaron a un Peugeot 206 de color rojo, y sometieron a la persona que iba a los mandos de ese coche al test de detección de drogas, en el que arrojó un resultado positivo en cannabis (THC), cocaína y opiáceos, y ahora se remitirá el contraanálisis al laboratorio de referencia para que confirme dicho resultado, y será entonces cuando se le denuncie formalmente por una infracción a la Ley de Seguridad Vial, cuya sanción acarrea una multa de 1.000 euros y la detracción de 6 puntos del carné, que se le retirarán si en algún momento obtiene dicho permiso de conducir.





Los policías locales le solicitaron a ese boirense la documentación y fue entonces cuando constataron que carecía de carné de conducir al no haberlo obtenido nunca. Lo que no le pudieron practicar a ese piloto fue la prueba de alcoholemia al carecer de los equipos necesarios para tal fin. Además, como ninguno de los dos acompañantes que iban con él en el Peugeot 206 reunía las condiciones que los habilitasen para conducir el coche, se procedió a la inmovilización del mismo en el entorno del punto de control, en donde pudo ser visto pasada la una y media de la tarde de ayer, pero media hora después ya no estaba allí.





El boirense F.S.M., de 48 años, fue trasladado seguidamente por la Policía Local de A Pobra en el vehículo patrulla hasta sus dependencias municipales con el objeto de continuar allí con las diligencias relativas a los hechos que se le atribuyen a ese individuo, permaneciendo retenido este último allí hasta la total conclusión de las mismas y su citación para el referido juicio rápido señalado para esta mañana.