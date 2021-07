O Grove ya tiene presupuesto para intentar celebrar la Festa do Marisco

El Pleno de O Grove aprobó ayer el prepuesto municipal del 2021 que asciende a 11.194.719,72 millones de euros con los votos a favor del grupo de gobierno, la abstención del PP y los votos en contra de BNG y EU. El propio alcalde, José Cacabelos, presentó unas cuentas municipales que “chegan tarde” y que se basan en estimaciones teniendo en cuenta la inversión prevista para la celebración de la Festa do Marisco, lo que hace que la cantidad para el 2021 sea un 8 % superior que la de los presupuestos del 2020 que fueron de 10,3 millones de euros. Así, se reservan 650.000 euros para la Festa do Marisco, aunque la situación sanitaria vuelve a dejar en el aire si finalmente se puede llevar a cabo o no.



En este sentido, en el apartado de subvenciones para la fiesta se estiman 25.000 euros para gastos de presentacion del evento por parte de la Xunta y otros 10.000 euros de la Diputación, aunque si bien reconoció Cacabelos, “a día de hoxe non hai confirmado. É un ano totalmente atípico e a maioría de eventos estanse cancelando pero seguimos mantendo esperanzas de aqui a outubro”. Con todo, aprobar el presupuesto era un paso fundamental y el tiempo corre en contra, y es que “xa vamos mal de tempo” confirma Cacabelos, por lo que ahora se deberá publicar de urgencia el presupuesto en el BOP y esperar los 15 días de exposición pública para poder iniciar después el procedimiento de contratación de todos los servicios y proveedores de la fiesta. “Esta situación provoca un estrés importante para o goberno ante a dificultade para sacar a festa” señaló el regidor y es que ahora se encuentran con dos incógnitas, que den los plazos y la sitaución sanitaria, que “era mellor fai un mes que hoxe e temos a precocupación de que afecte á festa, porque si se decreta un afoto do 50 %, sería un golpe económico para o Concello moi difícil de superar”.









Mayor gasto social





Además, el Concello incrementa en un 50 % el gasto en acción social llegando a cerca del millón de euros, de los cuales, buena parte se destina al servizo de axuda no fogar. Otra de las partidas es para el área de saneamiento que sufre una importante subida del gasto debido al mantenimiento de la EDAR, pasando de los 240.000 euros a los 650.000 euros previstos para el 2021. En cuanto a la recaudación municipal, el Concello empieza a notar un “pequeno repunte” a través del ICIO, ya que la actividad urbanística está empezando a moverse en la localidad, en especial vinculada a rehabilitaciones y cambios de uso para actividades vacacionales rondando los 120.000 euros. Sin embargo, el Presupuesto grovense no contempla inversiones reales ni las subvenciones del Plan Concellos de la Diputación, cuestión que no gustó a la oposición que criticó la tardanza y la falta de tiempo para estudiar la propuesta económica.