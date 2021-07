Comisiones Obreras estudia querellarse contra la CIG por difamaciones sobre el proceso de Thenaisie

Por si fueran pocos los problemas de la plantilla de la conservera grovense Thenaisie Provoté, preocupados por el futuro de la empresa y la continuidad de los puestos de trabajo, ahora se suma el enfrentamiento entre sus representantes sindicales, CCOO y CIG, que cada día que pasa ven más alejadas sus posturas.



Las críticas vertidas por la CIG la pasada semana acusando a Comisiones Obreras de ser “o inimigo dentro da casa” y de torpedear dos de las ofertas que podrían salvar la empresa, no sentaron nada bien a estes últimos quienes advirtieron ayer que “estamos estudiando a presentación dunha querella contra a CIG por falsedade de documento público e difamacións”. El secretario de Industria en Arousa por CCOO, Miguel María y el responsable de la Federación de Alimentación e Industria, Francisco Vilar, comparecieron ayer en rueda de prensa acompañados de los representantes del comité de empresa para responder con dureza a las palabras de la representante de la CIG, Rosa Abuín y comunicar públicamente su postura en relación a las ofertas presentadas para la firma grovense.



“Vergonza debería sentir Rosa Abuín e a súa presidenta do comité polas súas malas artes e continuas provocacións, mentiras, difamacións e incitación ao acoso das compañeiras que non fan o que elas queren para buscar o seu propio interese”, replicó Miguel María. En este sentido, respondiendo a la comparativa que hizo la CIG entre Comisiones y el Sindicato Vertical del franquismo, el responsable de Industria tachó de “bajeza moral deplorable” la actitud de Rosa Abuín y afirmó que “a esto se dedica a CIG, a tratar de condicionar a empresas, xuices, profesionais, e atacar a todo aquel que non pensa como eles”. Asimismo, la central sindical ve fines ocultos en los movimientos de la CIG con el conflicto de Thenaisie y advierten que “trataremos de descubrir que hai detrás de toda esta posición que están tomando, tan irresponsable que vai a condenar o futuro de Thenaisie”, señalando a Rosa Abuín como “única resposable”.









El tiempo se acaba





Ante la actual situación que atraviesa la conservera, desde Comisiones consideran que “non é sostible” y creen que la firma no aguantará más de tres meses en activo. Estos malos augurios no hacen más que evidenciar la necesidad de apurar el proceso concursal de la conservera y que llegue a manos de una empresa que asuma la inversión que pueda dar continuidad a la firma y sus puestos de trabajo, por ello, CCOO quiere evitar que se judicialice el proceso, ya que de lo contrario, la agónica situación de la conservera se alargará en el tiempo y será más difícil remontar, “se alguén pecha esta fábrica ten nome e apelidos, a Confederación Intersindical Galega, a CIG”, dispara Francisco Vilar.



Su postura, dicen, se basa en la verdad y el respeto a la ley, y es por eso que tras estudiar las ofertas, apuestan por el proyecto de Tomás Guillén, también aprobada por unanimidad de la mayoría de la plantilla, afiliada a CCOO, ya que “sen ningún tipo de dúbida, é a oferta que garantiza o futuro”, añaden. Y es que los responsables sindicales visualizan la propuesta de Guillén como una puesta en marcha paulatina, con trabajadoras entrando de forma escalonada una vez se vaya modernizando las instalaciones y trabajando con productos de valor añadido. Todo lo contrario, dicen, que con las ofertas de Canet y Rías Baixas, que “non cumplen o plan de liquidación e foron presentadas fora de plazo”. Además, explican, las ofertas que defiende la CIG salvaría Thenaisie durante un par de años y después se volvería al mismo punto y peor aún, ya que según CCOO, las máquinas se irían rompiendo por la falta de inversión, los trabajadores estarían en precario y trabajarían con maquilas y productos de baja calidad. “Ese é o modelo que defende a CIG?” pregunta Vilar.



Dejando a un lado los enfrentamientos, CCOO avanza que los administradores concursales resuelven que la única propuesta que cumple con las condiciones del pliego es la de Tomás Guillén y consideran las otras dos propuestas nulas, por lo que ahora el juez deberá dar traslado esta determinación a las partes implicadas que dispondrán de un plazo de 15 días para presentar alegaciones y a partir de ahí, tomar la decisión final “que non pode ser outra que cumplir coa legalidade”, apunta Francisco Vilar.