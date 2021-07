Todos los hosteleros, sean o no socios, podrán presentarse a la directiva de Ahituvi

Todos los hosteleros de Vilagarcía, sean o no socios, podrán presentar candidatura a la directiva de Ahituvi. El equipo saliente convoca para mañana una asamblea extraordinaria que tiene como objetivo la renovación de los mandos, por lo que hace un llamamiento a la máxima participación, sobre todo en este momento clave para el sector.



“Dada a trascendencia desa renovación e do momento que está vivindo o sector, Ahituvi decidiu que a asamblea sexa aberta para todos os hostaleiros de Vilagarcía, socios e non socios, de xeito que calquera deles poderá participar, expresar as súas ideas e inquedanzas e mesmo presentar candidatura para coller as rendas da asociación”, señalan desde Ahituvi en un comunicado.



El colectivo ve importante que los hosteleros acudan para “manter e, se é posible, reforzar a asociación”. Consideran que esta es la única manera en la que se podrá “seguir contando cun interlocutor tanto fronte ás administracións como na Federación Galega de Hostalería”. La asamblea abierta tendrá lugar mañana en la sala de conferencias del Auditorio, a las cinco en primera convocatoria y media hora más tarde en segunda.





Una labor intensa





La asociación Ahituvi nació en el año 2008 con el objetivo de aglutinar el sector y promover actividades que dieran a conocer la oferta hostelera de la ciudad y atraer más turismo. Desde entonces, se han puesto en la agenda numerosos eventos relacionados con la hostelería, desde la Feira das Tapas al ciclo de conciertos Ás nove na praia. Son solo algunos de los logros de un colectivo que, en los últimos tiempos, se ha tenido que centrar en la defensa de sus intereses tras los vaivenes provocados por las restricciones frente al coronavirus. Un malentendido por esta cuestión provoca la renovación de la directiva.