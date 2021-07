Vilanova recupera los actos de las Sonatas y tendrá Festa do Mexillón con carpa

Vilanova de Arousa no renuncia a sus fiestas de verano. La del Mexillón e do Berberecho se celebrará, como es habitual, el segundo fin de semana de agosto. Finalmente, ninguno de los dos veranos en pandemia ha podido cancelar el evento.



El alcalde, Gonzalo Durán, y el concejal de Cultura, Javier Tourís, presentaban ayer un programa ajustado a un estricto cumplimiento de las medidas antiCovid. Incluida la carpa de degustaciones, que regresa al Jardín Umbrío, pero que lo hace con mesas separadas, menos aforo, vallado y todo tipo de cuidados para garantizar el cumplimiento de los protocolos.



Además, Tourís explicó que, desde este próximo domingo 1 se dará salida ya a las citas culturales del ciclo cultural estival de las Sonatas. Durante el mes de julio se canceló todo debido al empeoramiento de los datos sanitarios, pero Durán afirmó ayer que “todos los indicadores” que manejan apuntan a que el escenario mejorará en la próxima semana y media, una vez superado el pico de la quinta ola de coronavirus. Por ello, cada fin de semana Vilanova tendrá algún tipo de actuación cultural, conciertos e incluso jornadas enteras dedicadas a los más jóvenes, como el fin de semana del 21.



La fiesta del Mexillón e Berberecho será del jueves 5 al domingo 8 y la Feira da Conserva del 27 al 29 de agosto. Si todo va bien, las Sonatas seguirán hasta, como mínimo, mediados de septiembre.



Este verano se caen Panorama y O Mundo a Danzar, porque Tourís insiste en que no es tiempo de macroconciertos. Pero no se renuncian a actuaciones de nivel como Milladoiro (sábado 7), Broken Peach (domingo 8) o Roi Casal (domingo 29). Habrá además ciclos de magia y teatro, cine, pasacalles y otros eventos, como la Feira de Oportunidades (coincidiendo con el Mexillón) y más actuaciones musicales.



Piden a vecinos y visitantes responsabilidad.