El personal del PAC de San Roque, al límite: “É tremenda a sobrecarga que temos”

La de ayer fue otra de esas jornadas extenuantes para el personal del PAC de San Roque. Los profesionales denunciaban ayer que de los tres médicos que debería haber solo había dos y que, en una guardia continuada de 24 horas, hubo franjas por la tarda en la que solo una médico estaba disponible para atender a las numerosas urgencias que cada fin de semana se reciben en el centro vilagarciano. “Isto é tremendo. Non é entendible esta sobrecarga á que nos están sometendo”, señalan. Advierten de que la media de pancientes por jornada ronda los 30 y que “son moitos e a sobrecarga que temos pode implicar que cometamos erros e iso non é xusto”. Una situación que no es puntual, sino que llevan ya semanas arrastrando. “É puro agotamento, porque estas non son formas de traballar”, matizan desde San Roque.





La situación se agravó con la pandemia, pero ya se venía arrastrando incluso desde antes de la crisis sanitaria del coronavirus. De hecho la situación de saturación y sobrecarga también se ha venido denunciando en otros PAC del área sanitaria Pontevedra-O Salnés en los últimos meses.





Los datos de la pandemia

La sobrecarga, de hecho, también se ha dejado notar en la atención primaria y más desde que estalló la quinta ola de la pandemia. Ayer, según los datos oficiales del Sergas, en los concellos de la comarca de O Salnés había un total de 1.269 personas con infección activa por coronavirus. Eso sí, se ralentiza una jornada más el ritmo de crecimiento en cuanto a contagios a nivel global, lo que permite vislumbrar cierta luz al final del túnel.





Así pues Vilagarcía sigue bajando y tiene 247 positivos. En Cambados también bajan hasta los 164 y en Sanxenxo logran una bajada importante después de semanas difíciles y tiene un total de 377 contagiados. En A Illa superan la barrera de los 50 con un total de 51 casos y en Meaño bajan, pero continúan con una cifra elevada con 71 positivos por coronavirus. En Meis son 33 los casos positivos, la misma cifra que maneja Ribadumia. En O Grove sí que siguen subiendo y se colocan en los 213 casos positivos, mientras que Vilanova tiene 80 personas contagiadas.





En lo que respecta al margen norte de la Ría de Arousa la situación epidemiológica en cuanto a contagios mejora ligeramente. En esta zona -y según el baremo de los positivos detectados en los últimos 14 días que se usa desde la página oficial del Sergas- en Ribeira son 170 los casos; en Boiro son un total de 125; en A Pobra 66 y en Rianxo un total de 52.





El Comité Clínico tiene previsto reunirse mañana para revisar los niveles de restricciones en los concellos.