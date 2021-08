La musealización del Alobre recibe críticas de Icomos y del Consello da Cultura Galega

Las obras de musealización del Castro de Alobre, llevadas a cabo a través de un convenio entre el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana y la Diputación de Pontevedra, reciben serias críticas de dos organismos con gran trascendencia en el control del patrimonio. Se trata de Icomos, entidad asociada a la Unesco para la conservación, protección y difusión del patrimonio; y del Consello da Cultura Galega, que “ten como finalidade promover, difundir, asesorar e preservar os valores culturais do pobo galego”. Ambos documentos se elaboraron a petición de asociaciones como Umia Vivo.



Las conclusiones de ambos organismos son similares y los dos llaman la atención sobre que las actuaciones llevadas a cabo en el castro vilagarciano suponen una urbanización del espacio. Así, según Icomos, se trata de “elementos, equipamientos e infraestructuras urbanas instaladas sobre yacimientos arqueológicos” que “no se entiende cómo pueden ayudar a comprender la articulación de Galicia y la provincia en la antigüedad”. El Consello da Cultura Galega va incluso más allá y habla de una “desnaturalización do ámbito do xacemento” cun diseño “propio de espazos de carácter lúdico” en el que los castros se entienden “como tractores turísticos máis que como equipamentos culturais”. Rechaza también la plantación de especies “exóticas” de jardinería.





Metodología “impropia”





Coinciden también ambos organismos a la hora de señalar un “error” de partida del proyecto: Que no fue redactado por un equipo multidisciplinar, sino por uno formado íntegramente por arquitectos. “O coñecemento científico non se aplica para definir os criterios de intervención”, señalan desde el organismo gallego, mientras que Icomos incide en que no hay “un análisis que respalde la conveniencia de la actuación”. La entidad asociada a la Unesco cree que no está justificada la falta de afección a los restos del subsuelo y señala que la metodología utilizada, que incluyó movimientos de tierra, es “impropia de proyectos planificados de intervención en el patrimonio cultural”. Ambos organismos critican, además, que no haya un tratamiento individualizado del yacimiento, contextualizado en su entorno y teniendo en cuenta a los colectivos locales.