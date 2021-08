Cambados premia a los mejores albariños con la vista puesta en recuperar la grandeza de la fiesta en la 70 edición

La 69 edición de la Festa do Albariño cerró ayer sus actos centrales con la entrega de premios de la XXXIII Cata Concurso Rías Baixas, Albariño de la añada 2020, a los vinos ganadores Noelia Bebelia de Bodega San Salvador de Soutomaior, y Granbazán y Bouza do Rei de la zona de O Salnés.



El acto de entrega tuvo lugar en el Salón Bazán del Parador de Cambados, con la presencia del Conselleiro do Medio Rural, José González, la alcaldesa de Cambados, Fátima Abal y el presidente del Consejo Regulador, Juan Gil de Araujo acompañados por la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro; el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López; las diputadas provinciales, Ana Laura Iglesias y Noemí Otero; así como el secretario del Capítulo Serenísimo del Albariño, Pedro Piñeiro; la notaria Mª Elena Loira, y el secretario del Consejo Regulador y la propia Cata Concurso, Ramón Huidobro.



Juan Gil de Araujo destacó que la Festa do Albariño es un “escaparate inigualable” para las bodegas y promocionar sus vinos, además de una magnifica ocasión para que la hostelería local pueda sacar adelante sus negocios y hacerse fuerte para “afrontar el duro invierno que ha de venir después”. Asimismo, lamentó que la “maldita pandemia” no haya permitido instalar las casetas en el Paseo da Calzada ni celebrar el Túnel do Viño, pero aun así “no nos rendimos ante las dificultades” y por ello el Consejo regulador ha seguido adelante con la cata concurso. “Se han elegido a los tres mejores de la añada pero los otros 46 presentados no tienen nada que envidiar a la calidad de los primeros”, destacó Juan Gil.



Con todo, pensando en el futuro, el presidente del Consejo Regulador considera necesario aumentar la superficie de los viñedos, “con prudencia y sabiendo hacia donde vamos, continuando con la senda que marca la política de la UE”.



Por su parte, la alcaldesa Fátima Abal puso el énfasis en la palabra “albariño” que “da nome a grandes eventos porque o sector vitivinícola ten un enorme peso en Cambados e na comarca de O Salnés” y puso la vista en la próxima edición, la número 70, esperando que “se poda recuperar a grandeza e o explendor da Festa do Albariño” declarada de Interes Turístico Internacional.



Para cerrar el acto, el conselleiro do Medio Rural, José González, reconoció “o labor que o Consello Regulador leva feito por poñer a marca Albariño no mundo” recordando también las líneas de ayudas de la Xunta para el sector, como el préstamo vendimia.









Los mejores caldos del 2020





Los representantes de las tres bodegas ganadoras acudieron a la cita para recoger sus respectivos premios junto al pin de la “Folla de Plata” que concede el Concello de Cambados. La Medalla de Ouro recayó en el vino Noelia Bebelia de la microbodega San Salvador de Soutomario, que ya en la pasada edición había logrado la medalla de plata en su primera participación. Se trata de una producción pequeña, apenas alcanza la producción mínima para participar en el concurso y su propietario, Simón Barcia, destaca que “este premio se traduce en ventas”, siendo un reconocimiento a un duro y minucioso trabajo.



La Medalla de Plata se ha quedado en la O Salnés, concretamente en la bodega vilanovesa Agro de Bazán, adquirida por Bodegas Baigorri, que presentó a concurso su albariño Granbazán Etiqueta Verde. Un premio “perseguido e querido”, señala Adolfo Picáns, para un vino que nunca había conseguido la distinción del Albariño pero si numerosos premios en otros certámenes a lo largo de este año y por su estilo típico de la zona.



También en la comarca se quedó la Medalla de Bronce para el albariño Bouza do Rei de la bodega homónima ubicada en Ribadumia. “Un viño de sempre, con aromas tradicionais”, destaca el gerente, Isidoro Serantes, quien reconoce que el premio cambadés “sempre é moi ben recibido e moi difícil de conseguir porque todos os viños que se presentan son moi bos”.



En cuanto a la próxima vendimia, los bodegueros coinciden en que el tiempo cambiante y las últimas lluvias no favorecen la madurez de la uva que va con retraso. Aún así, se prevé una cosecha abundante pero es necesario que llegue el buen tiempo y las altas temperaturas para conseguir una madurez equilibrada en la uva.









49 vinos a concurso





La XXXIII edición de esta Cata Concurso contó con la participación de 49 muestras. El jurado que las evaluó estuvo compuesto por 22 expertos que tuvieron una difícil labor por el alto nivel de los vinos presentados a concurso.