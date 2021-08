El río Umia espera su gran día

La Baixada do Rio Umia alcanza este sábado su XXVII edición, que servirá para rendir homenaje a José Jorge Abalo, Pejete, uno de los fundadores del Club Náutico O Muiño que falleció el pasado mes de mayo. A partir de las 16.30 horas un total de 530 piragüistas afrontarán los cerca de 12 kilómetros de un recorrido que se mantiene desde hace un par de años. La salida será en el puente de Barrantes y los participantes irán hasta la desembocadura en Castrelo, para volver remontando el río hasta la meta.



En la presentación que tuvo lugar ayer en las instalaciones del Club Náutico O Muiño, en Cabanelas, el director deportivo del club organizador, Jose Manuel Vázquez “Ruso”, estuvo acompañado por el alcalde del municipio, David Castro, por el presidente de la Federación Gallega de Piragüismo, Fredi Bea, por el delegado de Deportes de la Xunta de Galicia, Alfonso Benavides, y por el diputado provincial Manuel González.



“Sen a axuda das administracións é imposible facer este tipo de eventos”, reconoció Jose Manuel Vázquez, que hizo un llamamiento para que las instituciones sumen esfuerzos para mantener pruebas de la importancia y la tradición de la Baixada do Umia.



“Facemos un recordatorio a Pejete, un dos primeiros deportistas do clube que dunha maneira ou outra sempre estivo vinculado ao Muiño e incluso e remou o Umia hai catro anos”, dijo el responsable del club. La Baixada ya lleva años rindiendo homenajes. Como es habitual habrá dos metas volantes. La de José Ramón Serantes, Peque, estará situada en el puente de la autovía a 300 metros de la salida para la primera embarcación K2 mujer cadete. La de Jose Manuel Torres “Iño” será para el primer C1 sénior en la ciaboga de Castrelo, en la desembocadura del Umia.



“Temos que agradecer a clubes e deportistas que sigan vindo a Ribadumia, superamos os 500 deportistas e haberá máis de 300 piraguas no río. Para o clube é un orgullo e danos forza para pelexar para a 28 edición”, dijo Vázquez, que al igual que los representantes de las instituciones se sumó a las felicitaciones a Teresa Portela por su plata en Tokio. “No noso clube levamos dende 2008, cando Perucho foi ouro en Pekín, contando con representación en probas internacionais”. De hecho recordó que esta misma temporada María Pérez estuvo en el Campeonato de Europa Absoluto en Poznan y que Lúa Cubiella participará en el Mundial de maratón en Rumanía. Además, la propia María Pérez y Manuel Fontán estarán en el Mundial sub 23 en Portugal, y Fontán competirá en el Absoluto en Dinamarca.



El alcalde David Castro recordó la figura de Pejete, “unha persoa significativa para o clube” y puso en valor la Baixada a pesar de las circunstancias “complexas” actuales debido a la covid. Castro felicitó al Náutico O Muiño por el trabajo que está realizando con la cantera. Agradeció a las empresas privadas y a las administraciones por su aportación para llevar a cabo el evento y felicitó a Teresa Portela por su reciente éxito en los JJOO y también a la Federación Gallega.



Su presidente, Fredi Bea, recordó el éxito logrado el pasado año cuando “A Baixada foi o evento deportivo con máis participación en Galicia”, también tuvo palabras de felicitación para Teresa Portela, que logró la decimoprimera medalla olímpica para el piragüismo gallego, “somos potencia mundial”, y mostró su deseo de que también el sábado el K4 con otros dos gallegos, Carlos Arévalo y Rodrigo Germade, se cuelgue el oro.



El diputado provincial Manuel González felicitó al club, al Concello y a la Federación, y dijo que “a capital do piragüismo é Pontevedra”. Además comentó que en la Baixada se une “deporte, turismo e promoción económica para dinamizar concellos pequenos, por iso sempre imos estar ao carón deste tipo de eventos”.



Por último Alfonso Benavides también puso en valor la importancia de la Baixada, y reconoció que “Pontevedra é referente en moitos deportes e en piragüismo tamén”, un mérito que achaca a la actividad de clubes como O Muiño.