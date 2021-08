Los siete equipos de O Salnés avivan el mercado de fichajes

Los equipos arousanos de Preferente Sur están en pleno proceso de confección de plantillas para una apasionante temporada cargada de derbis al coincidir hasta siete equipos de la zona en la categoría. Ayer la Federación Gallega hizo público el calendario de Tercera, para Preferente anunció que quedan como mínimo siete semanas para que arranque la competición. Sin embargo varios proyectos en O Salnés ya están bastantes encauzados, mientras que otros dan todavía sus primeros pasos y tratan de acortar plazos.



Xuventude Sanxenxo

Es el caso del Xuventude Sanxenxo. Una vez que Diego Blanco tomó las riendas en la presidencia la semana pasada, en Baltar de Arriba no quieren perder el tiempo para armar el equipo, sabedores que parten en desventaja respecto a otros rivales. Nel Blanco repetirá como entrenador. A los hermanos Blanco se une otro ilustre veterano del fútbol sanxenxino, Pablo Carballa “Fiti”, en su caso como jugador en activo todavía a sus 42 años.



Portonovo

En el Portonovo, esta temporada con José Vecoña de entrenador, la confección del plantel marcha mucho más avanzada. Apunta a ser uno de los grandes animadores de la categoría. En los últimos días el equipo de Baltar anunció los fichajes de Fran Matos (Ribadumia), Guerra (ex del Villalonga y Caselas), el lateral vilagarciano Santi Padín (Ribadumia), el regreso de Carlos Martínez “Charlie” tras su paso por el Celta juvenil y el Pozuelo, el portero Isma López (Caselas), Juanito (Estradense), Iván Renda (Villalonga), Abra Rodríguez, Javichu Álvarez (Dubra), Pablo González (Ribadumia), Hugo Soto (Ribadumia) y la vuelta de Cissoko (Balsicas Atlético). Además continúan Iván Dadín “Ivo”, el meta Agis, Diego Martín, Marcos Prado, Carlos Souto y Manu Dosantos.



Villalonga

Al Villalonga el mes de julio le cogió a caballo entre el desenlace de la temporada 20-21 y la planificación de la 21-22. Ricardo Fernández repite como técnico tras los excelentes resultados que sigue encadenando tras dos temporadas y media. Continúan Carlos Gómez, Álex Fernández, Marcos Blanco, Bisti, Rodri, Eloy, Alejandro Diéguez “Wachi”, Novegil, Gabri, Alexandre Abal “Cavani”, Héctor y el capitán Nico Fraga. Los fichajes hasta el momento son el portero vilagarciano Jose Rey, el regreso de Brian y tres centrocampistas procedentes de Tercera: Manu Santos (Alondras), Michael García (Pontellas) y Joni (Atios).



Ribadumia

En el Ribadumia el técnico Yago Yao (ex del Atios) tomó el relevo de Luis Carro con el reto de tratar de luchar por retornar a Tercera. La plantilla está sufriendo una transformación importante respecto a los últimos años. Aunque continúan jugadores que son buque insignia en el club como el capitán Miguel Vázquez, el meta Roberto Pazos o el atacante Rubén Cerqueiras. Además de Cheri, Cris López, Brais, Eloy Conde y Dieguito. En A Senra han anunciado en las últimas semanas siete fichajes. Son el delantero Borja Zamorano (Areas), Antón (Villalonga), el portero Álex Sánchez (Areas), Gustavo Hurtado (Areas), Iago (Pontellas), Pablo López “Pei” (Pontellas) y el delantero Viti (Rápido de Bouzas).



Céltiga

En el Céltiga, el entrenador cambadés Edu Charlín está con muchas ganas de volver al ruedo tras una temporada sin actividad tras la renuncia del club a competir en plena pandemia. En A Illa han anunciado en lo que va de verano los regresos de Fernando Lezcano (Puebla), Gregor (Arosa y Umia) y Manu Bugallo (Vista Alegre Estudiantil). Además las caras nuevas son Josiño, Carlos Besada (Cambados), Ramón Martínez (Portonovo), Pablo González (Gran Peña) y Curry (Beluso). A los que hay que sumar jugadores con arraigo en A Illa, como Iago Ameneiro (Cambados), los porteros Pablo Rial “Baraca” (Ribadumia) y Sergio Rodríguez (Cambados) y el centrocampista Óscar Iglesias (Ribadumia). En el apartado de renovaciones figuran el lateral Cristian y el capitán Javi Vidal.



Cambados

En Burgáns la temporada 20-21, en la que una tanda de penaltis apeó al CJ Cambados de jugar la Copa del Rey, sirvió para echar los cimientos del proyecto que guía ahora desde el banquillo Rubén Cornes “Pénjamo”. La línea continuista caracteriza al proyecto amarillo. Ya anunciaron las renovaciones de Tavares, Puyi, Batallón, Roberto Diz, Félix, Diego González, David Rial, Jorge Míser, Fernando Santaló, Pablo Barrio, Zalo, Fran, Pablo Baúlde, Ramón y el meta Adrián.



Umia

Por último, en el Umia el técnico pontevedrés Sergio Martín sustituye a Óscar Guimeráns en el banquillo. El equipo de A Bouza tiene muy avanzado el capítulo de renovaciones, con la continuidad de futbolistas como Guillán, Sayar, Guille, Nacho o Emilio, si bien será a partir de los próximos días cuando empiecen a oficializar los fichajes. Ayer por la noche se celebró una importante asamblea de socios en la que Paco Torres anunció que deja el cargo de presidente tras cumplir el año de mandato que había asumido. Los problemas para compaginar sus obligaciones laborales con la actividad del club, sobre todo los domingos, motivan que adopte esta decisión. Los socios del Umia se volverán a reunir el día 18 para encontrar un relevo en la presidencia.