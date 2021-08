Ruiz amplía las alternativas para construir un nuevo centro de salud al solar del actual auditorio

El solar del actual auditorio en Bandourrío. Esa es una nueva alternativa planteada ayer por el alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, para la construcción de un nuevo centro de salud en la capital barbanzana que iría en el entorno del actual, tras el derribo del referido inmueble, siempre que los técnicos urbanísticos así lo considerasen y lo ven posible. Después de que hace tres semanas se apuntaron otras opciones de parcelas céntricas que estaba sondeando el Ayuntamiento, como unas ubicadas en el entorno del futuro auditorio y en las inmediaciones del edificio que alberga los juzgados, así como otras más alejadas, pero igualmente dentro del casco urbano, como solares emplazados en el entorno de la nueva comisaría, junto la urbanización Mirador de Padín y en la zona de Sidreiras, el mandatario local trata de poner en manos de la Consellería de Sanidade las alternativas necesarias y suficientes para que los técnicos decidan la mejor solución.



Ruiz Rivas manifestó que después de que el conselleiro Julio García Comesaña le comunicó al Ayuntamiento que la solución “preferida” para mejorar las prestaciones de las infraestructuras en Atención Primaria en Santa Uxía entre las dos opciones que se están barajando, frente a la mejora y ampliación del actual ambulatorio, “o cal non parece que sexa o máis desexable, pola dificultade de adecualo ás necesidades presentes e futuras”, precisó el alcalde, quien agregó que “o que non se pode é facer un novo centro de saúde se non lle dotamos á consellería dun lugar axeitado para que poda dicir que sí, e entón a mellora e ampliación do actual sería a única opción”. Manuel Ruiz cree que Ribeira debe aprovechar la oportunidad que se le está dando desde la Consellería de Sanidade y la Xerencia da Área Sanitaria Santiago-O Barbanza “ao considerarnos prioridade 1”. Del solar del actual auditorio dijo que se trata de un área de equipamientos y será necesario saber cuanto se puede utilizar y coordinarse con un previsible futuro aparcamiento público subterráneo.



Este último junto con una plaza es una vieja aspiración del regidor ribeirense para ese espacio, sobre todo al señalar que “dentro desas premisas o que non pode perder o Concello é un espazo para aparcamento”. En este sentido, se refirió a que en el entorno del actual centro de salud se depende de las 400 plazas que son de Portos de Galicia, que el ayuntamiento y los habitantes ven y utilizan como algo propio, pero que el ente autonómico puede decidir que sólo es para los profesionales, “e teremos unha carencias deses aparcamentos”. Manuel Ruiz dijo que si alguien tiene una solución alternativa al aparcamiento subterráneo “a min sempre me gusta aprender da xente que poda estar pensando noutro tipo de solucións”.





Aula docente y de reuniones





Así lo indicó durante la visita el mandatario local realizó junto al delegado territorial de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor, la gerente del área sanitaria de Santiago de Compostela y O Barbanza, Eloína Núñez, para supervisar el remate de las obras realizadas en el centro de salud de Ribeira para habilitar una sala para la realización de sesiones clínicas, cursos de formación y asistencia a videoconferencias, por tratarse dun centro docente, y también reuniones. Trenor añadió que las obras realizadas contemplaron también la habilitación de un nuevo puesto administrativo en el mostrador de recepción para aumentar la capacidad de respuesta a los pacientes que acuden de manera presencial para gestiones administrativas como solicitar cita o la tramitación de la “chave365”. El delegado territorial destacó que el Ejecutivo gallego ya adjudicó las obras de la sala de endoscopias del Hospital do Barbanza



También recordó que desde 2009, la Xunta construyó o reformó, con esta nueva actuación, un total de 88 centros de salud, actuando sobre 74.000 metros cuadrados. “Xunto ás obras que están en marcha, o investimento da Administración autonómica nestes 12 anos suma máis de 115 millóns de euros en infraestruturas sanitarias de Atención Primaria”, manifestó Gonzalo Trenor. De igual modo, precisó que la actual legislatura comenzó con el compromiso de la Xunta de completar una renovación integral del Sergas. “En consecuencia, o orzamento para 2021, o primeiro desta lexislatura, contemplan un incremento, no que respecta a Sanidade, nos capítulos dedicados a investimentos, que chegan a duplicarse respecto a 2020, pasando dos 26 millóns de euros a case 55 millóns de euros para 2021”.