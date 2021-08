Localizada en A Pobra una septuagenaria que estuvo siete horas desaparecida

Una mujer de 71 años que reside en el lugar pobrense de A Tomada fue localizada en torno a las ocho de la tarde de hoy después de que la dieran por desaparecida tras salir siete horas antes de su casa, algo que, al parecer, no solía hacer. Fue su hija la que dio la voz de alarma sobre las cinco de la tarde tras recibir un aviso de un familiar que convive con la septuagenaria de que no sabía donde estaba. La Policía Local de A Pobra acudió al domicilio de la desaparecida y obtuvo una fotografía de ella, de la que luego repartió copia a la Guardia Civil de Boiro y a los efectivos de las agrupaciones de Protección Civil de A Pobra y de Boiro, y con todos ellos y con la colaboración de varios vecinos se organizó un dispositivo de búsqueda, que se centró en zonas de monte hacia Palmeira. Moldes, Río Morto y Lesón, entre otros sitios. Finalmente fue hallada en el antiguo desvío de la vía rápida hacia la vieja cantera. Una ambulancia del 061 procedió a su evacuación al Hospital do Barbanza para examinarla.