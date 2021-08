Ecologistas de O Salnés temen el impacto ambiental del proyecto de regeneración de A Carabuxeira

El Colectivo Ecologista do Salnés califica de “contrasentido ambiental” el proyecto de regeneración de las playas de A Carabuxeira y Lavapanos. El CES presentó alegaciones al documento, por invitación de la Consellería de Medio Ambiente, al considerar que “non aporta un argumento técnico que subscriba que a única solución aos problemas de cimentacións daquelas edificacións costeiras sexa a construción dun paseo marítimo e recheos” y que es “unha escusa para facer un paseo marítimo e praias semiartificiais”.



Critican que “xa se verteron en primavera 10.000 m3 de area en Carabuxeira e nin tan sequera se agardou á aprobación do proxecto nin a escoitar as alegacións da cidadanía”. Por lo que señalan que “queda claro que as presas por aumentar a superficie dispoñible para toallas na campaña de verán en Sanxenxo pesan moito máis que calquera consideración ambiental. E xa se sabe que as presas nunca son boas conselleiras”.



El CES también pone en duda la actuación en Lavapanos, que pretende verter arena y aumentar la superficie de playa. “Así xa non sería unha rexeneración, senón a creación dunha praia artificial. No propio documento dise que a perda de area nesta praia non é debido ao efecto do porto, senón a un emisario de augas pluviais. Se é así, por que se inclúe dentro deste proxecto que pretende corrixir os efectos negativos do porto?”.



A su entender, tampoco se valoran adecuadamente los impactos ambientales para la flora y la fauna intermareal así como los impactos de los dragados. Por ello, creen que es importante que se tramite una avaliación ordinaria - que obliga a un estudio más profundo- ya que con la información de la vía simplificada, el CES “non desbota a alternativa denominada no documento como “cero”, a de non facer vertido de area nin os diques, xa que a falla dunha valoración correcta xorden moitas dúbidas sobre se este proxecto de rexeneración pode causar máis problemas que beneficios”, concluye el colectivo.