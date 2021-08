Ribeira diseña un proyecto para poner en valor el parque de San Roque por más de 275.000 euros

La oposición ribeirense le reprochó al Ejecutivo local lo descuidado y abandonado que tiene el parque periurbano de San Roque, así como su falta de integración en la ciudad por una carencia de accesos adecuados. Tal fue así que incluso desde la tribuna socialista llegaron a decir que ese recinto, que estaba llamado a ser el pulmón verde de la capital barbanzana, no puede ser un lugar al que haya que ir en coche y que quien quiera ir andando desde la zona de los juzgados tiene que afrontar “una expedición al Amazonas en la que hay que ir con machete para ir cortando el acceso”.



El alcalde, Manuel Ruiz, le replicó al PSOE que desconoce si sus integrantes hacen poco senderismo, pero que no hace falta machete alguno para ir hasta ese recinto, precisando que se puede llegar por varios sitios. De todas maneras, anunció que su equipo elaboró un proyecto de la mejora de las instalaciones existentes y puesta en valor de ese espacio por importe de 275.632 euros, y que contempla actuaciones en el centro de interpretación y el auditorio al aire libre y una intervención arquitectónica en el acceso desde el entorno de los juzgados, al que se referían los socialistas. Para lograr la financiación con que acometer los trabajos incluidos en ese proyecto el Concello ha solicitado una subvención de Agader.



Este anuncio se conoció durante el debate de una propuesta presentada por el Partido Barbanza Independiente (PBBI), que se aprobó por unanimidad para que el Concello efectúe los adecuados y periódicos mantenimiento y limpieza de ese parque, la elaboración de un plan de tratamiento de plagas, aplicando los productos fitosanitarios adecuados y que respeten el medio ambiente, que elabore un listado de los árboles y arbustos existentes en los espacios verdes y vías públicas y buscar alianzas entre los sectores público y privado para la conservación de las zonas verdes de Ribeira y más en concreto el parque periurbano de San Roque. El alcalde, Manuel Ruiz, había anunciado que iba a aprobar esa moción argumentando que todo lo que se pide en la misma ya lo estaban haciendo. La concejala de Parques y Jardines, Elvira Pereira, manifestó que el parque de San Roque no se encuentra en estado de abandono, pero que “puede estar un poco dejado en algunos momentos” y reconoció que “todo es mejorable”. Advirtió de la dificultad de atender las 17 hectáreas de superficie que ocupa ese recinto y sobre todo los actos vandálicos, pero que el taller de empleo y Amicos se han dedicado a esa labor, pero que el tiempo cambiante, con lluvias y sol alternándose continuamente, dificultaron ese trabajo.