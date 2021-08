El Arosa cae apeado de la Copa RFEF ante un Bouzas serio y sin fisuras

El Arosa cayó apeado de la Copa RFEF a las primeras de cambio al perder ayer en A Lomba 0-2 ante un Rápido de Bouzas muy competitivo que hizo un partido muy serio a nivel defensiv o y aprovechó los errores de los locales. El Arosa encajó antes y después del descanso, le faltó presencia en el área y acabó con diez por la expulsión de Pedro García. Elprimer partido oficial del curso fue muy irregular, pero no deja de ser el segundo test de pretemporada y todavía queda tiempo por delante para mejorar de cara a la liga.



En la primera parte el Rápido de Bouzas dejó al Arosa iniciar desde atrás y juntó líneas en mediocampo haciendo una efectiva y agresiva presión. El equipo local fue incapaz de generar ocasiones. Trató de avanzar juntando pases pero no fue capaz de profundizar salvo algún centro de Julio desde banda derecha. Solo a balón parado logró aproximarse al área de Álex Vila el Arosa, ayer de nuevo de blanco, pero sin opciones de remate claras. El Bouzas tuvo la primera gran ocasión en una acción por la izquierda que acabó rematando el ex arlequinado Adri Gómez cerca del poste. Con el paso de los minutos el Bouzas se afianzó en su plan, mientras el Arosa no encontraba situaciones de área, con Pedro Beda sin entrar en juego y Luis Nuño inadvertido. El balón en los locales lo tenían más sus centrales que sus delanteros y su rival aprovechó un error en la salida de balón del Arosa para marcar el 0-1. Adrián Rodríguez le robó la cartera a Pedro García y batió a Manu Táboas al filo del descanso.



Al inicio de la segunda el Rápido de Bouzas aprovechó la falta de contundencia defensiva locales para marcar el 0-2. Adrián Rodríguez batió de certero disparo a Manu Táboas. Con la eliminatoria cuesta arriba el Arosa reaccionó y tuvo dos ocasiones seguidas para recortar distancias, pero los remates de Mon y Julio se perdieron por poco. El Bouzas con sus cambios frenó durante unos minutos a los locales. El partido se le acabó de complicar al Arosa con la expulsión de Pedro García a falta de un cuarto de hora. En inferioridad siguió atacando, pero se topó con un muro. El Bouzas no hizo ni una sola concesión defensiva, completando un partido muy serio.. El equipo vigués recibirá en segunda ronda al Coruxo.