Vilagarcía sanciona a tres personas que hacían botellón en la calle fuera de hora

Tres sancionados durante el fin de semana en Vilagarcía por consumir alcohol en la calle e incumpliendo las normas en cuanto a horario y reunión dictadas para frenar la quinta ola del coronavirus. Cabe recordar que -con o sin covid-el botellón está prohibido y, con la actual situación pandémica, no está permitida la reunión entre personas no convivientes a partir de la una de la madrugada.



No han sido los únicos sancionados por los agentes de la Policía Local, que realizaron un control de tráfico detectando tres alcoholemias positivas. Todas ellas derivarán en sanciones administrativas, dado que ninguna superaba los 0,60 gramos por litro en aire expirado, en cuyo caso sí habría consecuencias penales. Desde el Concello vuelven a insistir en la responsabilidad individual tanto a la hora de conducir sin beber como en cumplir las normas para frenar la expansión de la pandemia.



De momento la situación epidemiológica en O Salnés continúa en el punto de mira a la espera de lo que decida hoy el Comité Clínico con respecto a los niveles que regirán a partir del sábado en cada concello. En la comarca hay un total de 795 casos activos de coronavirus, 58 menos que la jornada anterior. Vilagarcía baja por fin de los 200 casos y tiene 199. En el caso de O Grove bajan a 128; en Sanxenxo a 207; en Vilanova a 47; en A Illa a 33; en Meaño a 40 positivos y en Ribadumia a 12. Por su parte en Cambados son 101 los casos activos y en Meis un total de 28.