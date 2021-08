Los trámites “on line” al alcance de la mano

Conseguir una entrada para las actividades o conciertos de San Roque o obtener la Chave365 son las cuestiones más demandadas en la primera semana de funcionamiento de la Oficina Municipal de Formación e Atención Dixital ubicada en el que fue, durante años, el quiosco de Arzobispo Lago. Personas de diferentes perfiles -fundamentalmente mayores con problemas de formación digital- han acudido a un servicio que se activará en septiembre en Carril y en octubre en Vilaxoán. La concejala de Promoción Económica, Alba Briones, explicaba ayer que “o que buscabamos é que se dese resposta a problemas que lles aparecen a unha franxa da poboación que non está familiarizada coas novas tecnoloxías”. De hecho, aparte de ayudarlos con los trámites vinculados a la sede electrónica que quieran realizar, también se les forma para que en un futuro puedan acceder a esas cuestiones ellos solos. “É importante para nós non só axudalos, senón tamén darlles as ferramentas e as indicacións para que eles poidan facelo máis tarde na súa casa”, explica la responsable de la oficina Cristina Parracho.



Aunque de momento solo lleva una semana en funcionamiento ya han sido 37 las personas que se han acercado a realizar algún trámite. “Tamén vén xente que está de vacacións ou incluso doutras localidades”, matiza Parracho. Aunque ahora se están consultando más temas de índole cultural, en la Oficina esperan que en los próximos meses surjan otras necesidades con cuestiones relacionadas con empadronamiento o becas y matriculaciones.



De momento no es necesaria cita previa para ser atendido en este servicio, aunque llamando al 627366013 se garantiza atención a la hora concertada. La oficina está abierta desde las 10 a las 13 horas de lunes a viernes. “Iremos vendo como modificar iso en función das necesidades que vaian xurdindo e de se poñer un día pola tarde tamén”, incidió Alba Briones.