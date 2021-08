Exigen personal para Vilalonga tras quedarse este mes con un médico para 60 pacientes diarios

La Plataforma en Defensa da Sanidade Pública denunció ayer que a la mala situación del centro de salud de Baltar se suma ahora el hecho de que Vilalonga se queda este mes con un sólo médico de los dos en plantilla y que está atendiendo a una media de 60 pacientes diarios, teniendo que exceder su horario laboral para atender las citas del día y evitar saturar el PAC. De hecho, pide a la Xunta y al alcalde de Sanxenxo que actúen. “Ten o mandato de servir aos seus veciños e velar polo seu benestar; esixa á Consellería que faga o traballo que lle corresponde”, le reclama a Telmo Martín.



Desde la asociación defienden que el déficit de personal no es una cuestión repentina, es porque en una década de gobiernos del PP, la Xunta “non fixo nada por evitalo”. Detallan que este facultativo hasta tuvo un día con un pico de 66 pacientes y que al cupo diario hay que sumarle usuarios citados para enfermería que necesitan valoración médica por una mala evolución de curas o por ajuste de medicación; los desplazados, siendo esta una zona altamente turística; diagnóstico y seguimiento de pacientes Covid; bajas laborales y PCR de casos y sus contactos estrechos, lo que supone “unha carga burocrática brutal que se asume con dificultade e fóra do horario laboral co conseguinte sacrificio extra que supón”.



La plataforma reconoce que la mayoría de consultas son telefónicas, pero también señala que muchas precisan de presencialidad, al igual que las salidas domiciliarias, y que todo ello se realiza en horas extra que no están remuneradas.



Es por todo ello, que este “esforzo do persoal”, añade, “ben merece que tanto o conselleiro como o alcalde deixen, primeiro de botar balóns fóra, e segundo, de insultar coas súas insinuacións ás persoas que traballan a reo polo ben da nosa comunidade con dedicación, profesionalidade e entrega diaria”. Es más, la asociación recuerda que es su competencia y “non vale con culpabilizar ao goberno central, ao personal nin á mocidade”.