Portonovo celebra sus patronales con Gisela, Andy y Lucas y Lys Pardo en el cartel musical

Portonovo celebrará sus fiestas patronales con un programa que trata de recuperar poco a poco la normalidad mediante la celebración de actividades seguras entre las que no faltarán los actos litúrgicos y la música, y mucha con pasacalles alboradas y conciertos con América de Vigo, Lys Pardo, Andy y Lucas y Gisela, entre otros. Serán con un aforo máximo de 450 personas y no será necesaria reserva previa. En cambio, la sardiñada popular tampoco podrá celebrarse este año.



El varadero del puerto es el lugar elegido para los cuatro conciertos previstos. La asistencia será libre, atendiendo a las medidas sanitarias y con capacidad limitada a 450 sillas cumpliendo con los protocolos, sin necesidad de reservar entradas para evitar que las reservas provoquen asientos vacíos si al final los espectadores no pueden asistir, explicaron fuentes municipales.



El programa arrancará el próximo domingo, día 15, con el Día da Nosa Señora y una salva de bombas para inaugurar los festejos. Los pasacalles de la jornada estarán protagonizados por los grupos Lembranzas, Os Gatiños y la charanga Encerellados. A las 13 horas se celebrará la misa solemne y por la noche América de Vigo se encargará poner el broche a este primer día con un concierto.





No faltarán los actos litúrgicos con misas cantadas y charangas, pero la gran sardiñada no podrá celebrarse





El lunes, 16, coincidiendo con la celebración de San Roque, la actividad dará comienzo con alboradas a cargo de Lembranzas y Os Gatiños. A las 13 horas la casa de Don Fernando acogerá un concierto de la Banda de Música de Meaño y a partir de las 18 horas, la Charanga NBA recorrerá las calles de Portonovo. A las 20 horas se celebrará la misa solemne para honrar al santo y estará cantada por la Coral Santa María de Adina. A las 21 horas, la capilla de San Roque acogerá un concierto de la Banda de Música de Meaño y a las 22:15, Lys Pardo ofrecerá un concierto homenaje a su padre, el emblemático Juan Pardo.



A las doce de la noche se realizará la tirada de fuegos de artificio desde un extremo de la playa de Baltar con un espectáculo de luces con una duración de unos quince minutos que podrá disfrutarse desde distintos puntos del municipio para evitar aglomeraciones. El dúo gaditano Andy y Lucas actuará el día 17, Día del Carmen, a las 23 horas. La jornada comenzará con la tradicional salva de bombas y pasacalles con Os Gatiños y Lembranzas y a las 13 horas la Banda de Música de Redondela ofrecerá un concierto en la curva de los taxis. A partir de las 18 horas volverá la música a la calle a cargo de la Charanga Mil Nove. A las 20 horas, se celebrará la misa solemne en honor a la Virgen del Carmen cantada por la coral Santa María de Adina. El parque de Os Espiñeiro acogerá a las 20 horas el concierto de la Banda de Música de Redondela.









Concierto dirigido a niños





El Día do Can de San Roque, el 18 de agosto, la jornada comenzara con las alboradas de los grupos Lembranzas y Os Gatiños. A las 18 horas será el turno de la charanga A cabeza non para y a la misma hora se celebrará el tradicional concurso del Pau de Sebo. A partir de las 22 horas, la artista catalana y exconcursante de Operación Triunfo, Gisela, ofrecerá un concierto pensado para niños.