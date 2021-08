O Grove ultima el derribo de los chalés de Ameiros para cumplir una sentencia de hace 20 años

El Concello de O Grove está ultimando la contratación de una empresa para proceder al derribo de seis adosados construidos en los años 90 en el lugar de Ameiros (San Vicente do Mar) por no ajustarse a la licencia. De hecho, hace más de 20 años que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia emitió la sentencia que anulaba ese permiso municipal e incluso se redactó un proyecto de derribo en 2015, pero los sucesivos gobiernos locales no daban el paso hasta que el pasado septiembre la justicia ha requerido nuevamente que se ejecute la resolución y el expediente se ha vuelto a reactivar.







Detalles





La mesa de contratación ya ha propuesto incluso a una adjudicataria, la empresa que presentó la oferta económica más ventajosa de las cuatro aspirantes: Constructora e Ingeniería Messi, que hará los trabajos por 40.000 euros –estaban licitados en 53.345–. Se trata de la demolición de seis adosados construidos en este lugar de San Vicente y que constituyen un caso similar al de la famosa urbanización de Raeiros. El promotor solicitó una licencia para construir un apartahotel de 18 unidades en suelo rústico, pero en realidad la aprovechó para levantar unos chalés adosados, algo no permitido en este tipo de suelo. El proyecto se paró en la primera fase y se quedaron en media docena. Además, el proyecto presentado para conseguir la licencia no se ajustaba a lo construido: tenía que ser un sótano y planta baja y se edificó un bajo, primer piso y bajo cubierta.



Todo ello será demolido para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que anuló la licencia. El caso se originó tras las denuncias presentadas por vecinos de la zona y el gobierno local de aquel entonces llegó a recurrir, pero sus alegaciones fueron desestimadas.