Ravella hará un estudio de tráfico paralelo al proyecto del nuevo centro de salud

El gobierno local de Vilagarcía tiene previsto realizar un estudio del tráfico de forma paralela a la redacción del proyecto del nuevo centro de salud que, como ya se sabe, se ubicará en la parcela de la Comandancia. El ejecutivo de Alberto Varela mantiene que este es el emplazamiento idóneo para el ambulatorio que sustituirá al de San Roque porque tiene plenas garantías de que existen comunicaciones idóneas para comunicarse, por ejemplo, con el Hospital do Salnés ubicado en Rubiáns. El estudio de tráfico es una de las exigencias que, según el gerente del Sergas José Flores en la última entrevista publicada en este periódico, la Consellería de Sanidade planteó a Ravella para firmar el convenio.



Desde la administración local tienen claro que si la Consellería no viese adecuado el emplazamiento no habría aceptado construir en esa parcela el futuro centro de salud.



A priori el estudio de tráfico que tiene previsto realizar el Concello debería contemplar cuestiones como las entradas y salidas de ambulancias o también las zonas en las que se mantendrían estos servicios en el entorno de la parcela de la Avenida da Mariña.



Queda por determinar si la construcción del nuevo centro de salud en el lugar ya decidido supondrá más cambios en el tráfico rodado o en el sentido de la circulación de las vías colindantes.



Desde Ravella defienden que el emplazamiento presenta ventajas en cuanto a comunicaciones con salida hacia el Hospital Comarcal por Valle-Inclán y el vial de acceso al Puerto que, entienden, presenta menos dificultades de tráfico que la Avenida de Rubiáns. Además apuntan que existe en el entorno mucha capacidad de aparcamiento con la TIR, la zona de O Ramal o las bolsas que hay en la Praza de Abastos, aparte de los parking privados existentes.