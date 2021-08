Alberto Varela coordinará las acciones municipalistas en el seno del PSOE en Galicia

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y la alcaldesa de Betanzos, María Barral, serán los encargados de coordinar el eje sobre municipalismo, uno de los 15 sobre los que trabajará el Partido Socialista de Galicia en un futuro más inmediato. Así lo anunció el secretario xeral de la formación, Gonzalo Caballero, que visitó la capital arousana para dar a conocer esos puntos de la política marco de cara al próximo congreso nacional. Además del municipalismo el listado se completa con aspectos como la izquierda de confianza, economía justa e innovación, fortalecimiento del bienestar, federalismo y galleguismo, feminismo, ecologismo, territorio, galicia rural, cultura y lengua, juventud, Europa y mundo, calidad institucional, memoria democrática y por último modelo de partido y militancia. Caballero defendió su propuesta como “un proxecto para renovar e fortalecer a Galicia do futuro” y destacó que “é unha ponencia inclusiva e que quere ter en conta a toda a militancia”. El secretario de los socialistas gallegos aprovechó su intervención para criticar abiertamente la gestión de la Xunta de Galicia en materia sanitaria. Un asunto sobre el que también habló el regidor vilagarciano y presidente de la Fegamp, Alberto Varela, que volvió a pedir “máis explicacións e máis interlocución á hora de decidir e aplicar as medidas nesta pandemia”. El alcalde socialista lamentó una vez más que “nos teñamos que enterar moitas veces polo DOG e que durante meses non sabiamos nin cal era a situación epidemiolóxica no noso propio concello. É preciso que se escoite dende a Xunta a nosa voz”.