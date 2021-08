Vuelve la banda de Música de Vilagarcía, revive la música

Han pasado casi dos años desde la última vez que los integrantes de la Banda de Música de Vilagarcía se subieron al escenario. Fue en el concierto de Fin de Año en diciembre de 2019 y, después de largos meses marcados por la pandemia del coronavirus, parece que haya pasado todo un siglo. El confinamiento paralizó la música por completo y el regreso se vive como esperanzador e ilusionante. Así lo explica su director, Suso Nogueira, que incide en que “era necesario reactivala xa, porque corriamos o risco de que se seguiamos así parados moito máis tempo nos quedaramos sen ela, porque moitos músicos deixaron durante todos estes meses”. Y muchos, según los cálculos que hace el director de la formación. “Arredor de 20 compoñentes deixaron a formación este ano e medio que estivemos parados”, dice con tristeza. Y es que aunque al principio durante el tiempo de confinamiento la rutina en cierto modo se mantuvo con algunos proyectos a través de las redes y del whatsapp Suso Nogueira resalta que “non nos chegaban a satisfacer como pode ser unha actuación en directo”.



Los componentes que se quedaron atrás durante este año y medio -algunos por cansancio y otros porque dejaron la música- provocaron que “agora teñamos falta de canteira. A iso únese o feito de que moitos nenos e nenas non arrancaron na música e iso para unha banda é un lastre para poder renovarse”.



Aún así la formación -todo un símbolo en Vilagarcía- vuelve con “esperanza, moitas ganas e ilusión”. Esa esperanza que a muchos los mantuvo unidos a su instrumento en la época más dura de la pandemia. “A verdade que cando regresamos cos ensaios eu pensei que sería peor. Sorprendeume que houbese un empaste que xa tiñamos feito de base durante anos. Non eramos moitos no primeiro ensaio, pero saímos moi contentos”, reconoce el director de la Banda.



Aunque la situación epidemiológica no es la deseable todavía, Suso Nogueira asegura que la Banda ha vuelto para quedarse. “Se paras de novo suporía a súa desaparición”, señala. Ahora, con la reactivación de los ensayos, tienen ya en mente los proyectos de futuro. Por el momento, y mientras el buen tiempo lo permite, los ensayos se realizan al aire libre en Elpidio Villaverde aunque esperan -cuando se lleven a cabo unos trabajos de mejora- volver a su local en el Auditorio. “Dende a Concellería de Cultura falóusenos dunha serie de actividades que pensamos que imos poder levar a cabo. Unha delas é o concerto de fin de ano. Non actuamos nas festas porque acabamos de arrancar e non nos dou tempo a montar un programa serio”, reconoce Nogueira.



Aún así la música de la Banda sonó en el pregón del viernes. Lo hizo primero con el Himno Galego y más tarde con un emocionante Pasodoble Triunfo, la marcha que siempre acompaña a San Roque en procesión desde la iglesia parroquial a su capilla en su día grande y como banda sonora de una Festa del Auga que este año no podrá celebrarse hoy. Con el engranaje en marcha Suso asegura que "agora hai que tirar para adiante" y que "estamos loitando para que non se free de novo. Volvemos para quedar".l