Ribeira vive con fervor su homenaje a la Virgen del Carmen a pesar de las limitaciones

Ribeira no quiso renunciar a uno de los homenajes más importantes para uno de los sectores fundamentales de la ciudad, el del mar. Así, este año no faltó la misa al aire libre en honor a su patrona, la Virgen del Carmen, aunque por segundo año consecutivo tuvo que celebrarse bajo estrictas medidas sanitarias y con limitaciones, pero aun así, la ciudadanía “volveu a responder masivamente”, cuentan desde el Concello. De hecho, al acto, que tuvo lugar el sábado, no faltaron el alcalde, Manuel Ruiz Rivas, y otros concejales de la Corporación y se les unió la conselleira do Mar, Rosa Quintana. Por supuesto, la comitiva contó con la presencia de los patrones mayores de Ribeira y Aguiño, además del capitán marítimo de Vilagarcía y otros representantes de la sociedad ribeirense.









Música solemne





La misa estuvo oficiada por el arzobispo de Santiago, Julián Barrio, con la asistencia también del cura párroco de Santa Uxía, Alfonso Mera. Las Amas de Casa de Ribeira siguieron la ceremonia muy atentamente ofreciendo esa estampa tan tradicional de gala con sus vestimentas negras y mantilla. La música solemne corrió a cargo de la Coral Polifónica Municipal de Ribeira y la Banda de Música del Cristo de la Buena Muerte, de Ferrol, mientras que Ange-Patrick Duhy ofreció varios temas con su portentosa voz.



Una vez que terminó el oficio religioso, una pequeña comitiva formada por el Barrio, Mera y el patrón mayor ribeirense, se embarcó para realizar uno de los momentos más intensos de estos festejos: la ofrenda floral en el mar en recuerdo de las víctimas. Al regreso, se emprendió una procesión hasta la iglesia de Santa Uxía con su paso por delante de la Residencia de Maiores. Este año, al igual que el anterior, no pudo haber el gran de seguimiento de devotos habitual debido a la prohibición de realizar aglomeraciones en cumplimiento de las medidas anticovid.