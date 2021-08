El gobierno cambadés trabaja para dotar a todas las viviendas rurales de accesos pavimentados

Que todas las viviendas del Cambados tengan un acceso pavimentado es el objetivo del gobierno local para los próximos años. El anuncio lo hizo ayer el edil de Obras Samuel Lago durante una visita a las obras de asfaltado acometidas en nueve caminos rurales del municipio a través del Plan Concellos de la Diputación de Pontevedra, por un importe que ronda los 140.000 euros.



“Son pequenas obras que as veces non parecen moi vistosas pero non por eso son menos necesarias”, explicó Lago, quien añadió que “non podemos permitir que no século XXI haxa nun concello como Cambados vivendas habitadas sin un acceso pavimentado”. Según la planificación del gobierno local, todavía queda alguna vivienda o explotación agraria sin este servicio, por lo que en los próximos proyectos que se lleven en el Plan Concellos incluirán un plan de pavimentado “mentras sigamos no goberno e hasta que todas as casas teñan un acceso digno e decente”, aseguró el edil.



Concretamente, en esta fase se actuó en un total de nueve caminos rurales, con una superficie de 14.000 metros cuadrados, en los lugares de A Modia, Fonte de Brúa, Quintáns, O Facho, Couto de Arriba, Couto de Abaixo, Xesteira, Río Pequeno y Bouza de Padrón.



De este modo, se repara el deterioro que presentaban estos viales casi intransitables, algunos incluso todavía en tierra, y se garantiza también la segurdad de los vehículos y peatrones que transitan por ellos. Se procedió a la apertura y rasanteo de las zonas a pavimentar, la demolición de las soleras de hormigón, fresados para enlazar los nuevos tramos y la aportación de la capa de rodadura con la correspondiente señalización horizontal y vertical, con el nivelado de las tapas de las arquetas de servicios.



La actuación fue visitada ayer por los diputados Santos Héctor y Noemí Outeda, acompañados de la alcaldesa, Fátima Abal, y el edil de Obras, Samuel Lago para comprobar el resultado de final de los trabajos. El Concello lleva invertido unos 670.000 euros en los últimos seis años para la puesta a punto de caminos rurales en el municipio.