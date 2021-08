Detenidos dos individuos que intentaron perpetrar múltiples robos en Ribeira y sólo lo lograron en algún caso

Una intervención conjunta desarrollada por una patrulla de la Policía Local y otra de la comisaría de Ribeira permitió la detención a media tarde de ayer de dos individuos que durante aproximadamente tres horas estuvieron intentando dar múltiples robos por la ciudad y sus alrededores y que sólo lo lograron en algún caso. Los arrestados son dos viejos conocidos de las fuerzas de seguridad, cuyas identidades responden a las iniciales J.A.R.V. y A.J.S., de 45 y 43 años, respectivamente, y que curiosamente se vieron implicados en un altercado registrado a las dos y media de la tarde del miércoles en un edificio okupa de la Rúa Xosé Ramón Fernández Barreiro, en el céntrico barrio residencial de Abesadas, en Ribeira, y que entonces motivó la movilización de tres patrullas policiales.





Las andanzas de esos dos individuos tratando de dar "varios palos", tal y como indicaron diversas fuentes, comenzaron en torno a las tres y media de la tarde cuando forzaron la cerradura de una casa en el lugar de Martín, a cuyo interior accedieron pero se fueron con las manos vacías pues no vive nadie en ella y no había cosas de valor que les interesasen. Seguidamente, ambos delincuentes bajaron hasta la Rúa Romero Ortiz, donde se encontraron con un hombre al que le pidieron que les diera algo y ante la negativa de esa persona decidieron rodearle, zarandearle y amenazarle, pero no lograron botín alguno y se fueron.





Más suerte tuvieron minutos después en la Praza de Pontevedra, en el barrio de Bandourrío, con una mujer a la que le robaron el bolso por el método del tirón. Por el momento se desconoce lo que contenía ese objeto, pues se estaba a la espera de que la víctima presentase una denuncia.





No contentos con lo que habían hecho, a continuación fijaron su objetivo en tiendas situadas entre la Praza de Compostela, la Rúa de Galicia y el Malecón, donde trataron de llevarse sin pagar y por el método del descuido algunos objetos que estaban a la venta, cómo fue el caso de un ordenador en una tienda de informática, pero lo soltaron al ser descubiertos. También trataron de robar ropa en un comercio situado en una esquina del tramo peatonal de la Avenida Rosalía de Castro, pero no lo consiguieron pues los acabaron echando del mismo. Estos amigos de lo ajeno también estuvieron rondando las mesas de las terrazas de la hostelería del Malecón para hacerse con algunos objetos, cómo fue el caso de un bolso, pero tampoco lo lograron.





Tras establecerse un dispositivo policial de búsqueda de ambos delincuentes, los agentes lograron comprobar que se habían separado y detuvieron a A.J.S. delante de una tienda de telefonía móvil de la Avenida Rosalía de Castro, mientras que a J.A.R.V. lo arrestaron en el entorno de la Praza de Compostela.





Ambos fueron trasladados a los calabozos y está previsto que pasen a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Ribeira una vez se completen las diligencias por los hechos delictivos que se les atribuyen a ambos.





Además, J.A.R.V. también está siendo investigado por el robo de un aparato de televisión en el domicilio de sus padres, motivo por el que ya se encontraba en busca y captura. Se trata del mismo individuo que fue detenido el martes como investigado por un robo con violencia perpetrado en torno a las cuatro y media de la madrugada del lunes, cuando atracó a una taxista que lo había llevado hasta las inmediaciones del edificio okupa de Abesadas, y al que la Policía Nacional también le atribuyó un robo con fuerza en un bar de Castiñeiras. Por estos dos delitos pasó el miércoles a disposición judicial y quedó en libertad con cargos, sin que se pidiera comparecencia de prisión, algo que dejó perpleja a la ciudadanía de Ribeira.