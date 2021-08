La unitaria de Aralde estrena patio cubierto, tras una inversión municipal de más de 22.000 euros

La escuela unitaria de Aralde ya está preparada para el inicio de curso y, lo que es más importante, para los días de lluvia. Los trabajos de colocación de la cubierta del patio han culminado en un centro que el año pasado contaba con 22 pequeños. El alcalde, Alberto Varela, y ediles de su equipo de gobierno visitaban ayer las instalaciones de Aralde para supervisar la nueva cubierta, colocada gracias a una aportación municipal que superó los 22.000 euros. “Isto debería terse sufragado por parte da Consellería de Educación, pero hai un interese claro da Xunta de Galicia de non deixar un só euro nin no rural nin nas escolas unitarias”, recriminó el primer edil a la administración autonómica.





Varela recordó que la intención del gobierno local en esta obra de Aralde era “cofinanciala” con la Xunta de Galicia, pero que la negativa de esta a aportar obligó a la administración local a actuar en solitario.

Y es que cabe recordar que la cubierta del patio de Aralde es una demanda de hace meses de la asociación de padres y madres del centro. De hecho llegaron a acudir al Pleno de Vilagarcía para solicitar una actuación rápida y que, así, los niños puedan jugar al aire libre también en la temporada de lluvias.





El alcalde vilagarciano recordó que “non é a primeira vez que o Concello ten que asumir competencias que non lle corresponden como aconteceu co comedor do Piñeiriño ou co ximnasio do colexio de Rubiáns”.





El regidor indicó que los operarios municipales trabajaron a lo largo de estas semanas en la puesta a punto de las instalaciones educativas de cara a la inminente vuelta a las aulas de los más pequeños.





Fundamentalmente se realizaron tareas de mantenimiento y mejoras solicitadas por los centros educativos.