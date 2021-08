Meaño recupera su festival de bandas adaptándolo al escenario covid

La música de banda volvió al festival más arraigado de Galicia. Meaño celebró ayer la XXIX del suyo, por primera vez, en verano. La directiva quería recuperar el evento contra viento y marea y, por ello, se dispuso una edición especial: Cambio de fecha, abril por agosto, para dar margen al avance de la vacunación; medidas sanitarias ya conocidas y un cartel adaptado a las circunstancias, con una movilidad mínima.





Además de los anfitriones de la Unión Musical, las otras dos bandas fueron la Xove Unión Musical de Meaño, que surge de la fusión de las formaciones infantil y juvenil, y los vecinos de la banda de Sanxenxo. Diego Lorente cogió así la batuta dos veces, al inicio y al final del festival, dando paso a los sanxenxinos en medio, bajo la dirección de José Varela.





El repertorio

Los jóvenes intérpretes de la primera actuación deleitaron al público con Something Like, Mystic Legacy, Blues Juniculi y Who Did It. La banda de Sanxenxo interpretó Santiago Mestre, Elisabeth, Rapunzel, La Leyenda del Beso (intermedio y final) y Campo de Noia. La Unión Musical puso el broche con Gloria Ramírez, El Señor de los Anillos y El Camino Real. El público, más reducido y con todos los controles, disfrutó de una tarde de música en un evento que también tuvo vertiente solidaria.





En favor de Merchi

Así, durante la tarde hubo a disposición de los asistentes huchas para realizar donativos a la campaña de captación de fondos en favor de Merchi Álvarez, la cambadesa que necesita completar los 20.000 euros que restan de los 80.000 que la podrán llevar a Corea a tratarse de su enfermedad rara, AME.