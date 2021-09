Amenazados con una navaja tres chicos en Ribeira por un conocido delincuente

Tres muchachos que rondan los dieciséis años fueron amenazados con una navaja por un conocido delincuente que les había abordado por separado para pedirles dinero. Los hechos ocurrieron en torno a las dos de la madrugada del pasado sábado cuando esos menores de edad se hallaban en la zona de la Praza do Concello de Ribeira cuando se fue acercando a cada uno de ellos para pedirles que le dieran una moneda, a lo que ellos se negaron, y que fue entonces cuando esgrimió el arma blanca, lo que provocó la reacción de los chicos, que escaparon a toda velocidad de ese lugar, logrando eludir la acción y las intenciones del ladrón.



Lo que les había sucedido se lo contaron a sus familiares y estos llegaron a contactar con efectivos policiales para comentarles esos hechos, recibiendo la recomendación que presentasen una denuncia en comisaría, pero por el momento no lo han hecho y todo apunta que no pretenden hacerlo. Los muchachos señalaron que el individuo que los abordó responde a las características de Adolfo J.S., de 43 años, que ya fue detenido en las últimas fechas por integrantes de los cuerpos de seguridad bajo las acusaciones de robo con fuerza de un televisor, junto a un cómplice, que acabó en prisión preventiva, y en unas taquillas de enfermeras en el Hospital do Barbanza, en compañía de su pareja.



Además, la Policía también lo relaciona con una serie de robos -la mayoría de ellos en grado de tentativa o frustrados, salvo uno de un bolso por el método del tirón en la Praza de Pontevedra- que supuestamente perpetró junto a otro conocido delincuente, J.A.R.V., de 45 años y que actualmente está en prisión preventiva, en un margen de tres horas en la tarde del pasado 19 de agosto y que sembraron el pánico entre la ciudadanía. De igual modo, lo implican en algún que otro altercado o pelea que se estuvieron produciendo en las últimas semanas en diferentes puntos de la capital barbanzana, concretamente en el barrio residencial de Abesadas, junto un edificio de okupas.